La Cabane à lire, petite pause lecture au milieu des vignes

Comme le chante encore Maxime Le Forestier, et bien que l’abri ne soit pas bleu, inutile de frapper, ceux qui vivent là ont jeté la clef. Une pièce de 6/7 mètres carrés, porte en bois grande ouverte, accueille lectrices et lecteurs et promeneuses et promeneurs, sans fioritures.

Ces édifices comportent habituellement un unique espace avec un sol de terre compactée. Les parois, faites de moellons et plus rarement de pierres de taille, sont surmontées d’un toit à deux versants en tuile creuse. Autrefois, les travailleurs y rangeaient leurs outils et piquets et y faisaient une pause près de la cheminée, lorsqu’elle existait. Il arrivait parfois de découvrir un placard creusé dans l’épaisseur de la paroi.

Au milieu des vignes, cette cabane — située non loin d’un mégalithe, au lieu-dit Taillefer-Curton, a changé de fonction. Et quoi de mieux pour valoriser un patrimoine œnologique que de profiter de ce petit mas, typique du panorama viticole du Bordelais.

Ces bâtisses, intégrées au décor viticole, méritaient d’être préservées : c’est ainsi que l’abri, rénové avec soin, devint une « Cabane à lire », comme l’indique la pancarte au-dessus de l’entrée. En 2015, les médiathèques du Brannais organisèrent un concours non pas simplement de Boîtes à livres, mais de Cabane à Lire.

La compétition inspira la municipalité de Jugazan, de façon inattendue. Elle transforma alors la modeste cabane de vigne en espace de lecture. À l’intérieur, des caisses en bois fixées au mur où des étagères proposent une variété de livres pour le randonneur.

Mieux : un banc à proximité de la cabane offre une opportunité confortable au marcheur de faire une petite pause lecture avant de poursuivre son voyage, explique l’Office du tourisme de Castillon-Pujols.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0