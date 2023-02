Pour une inauguration réussie de sa librairie

Le lancement d’une librairie, ou la reprise d’un commerce déjà existant est toujours une aventure exaltante. Malgré la présence toujours invasive, avec, parfois, une concurrence déloyale, de grandes plateformes de vente en ligne, la librairie indépendante se porte plutôt bien en France. En effet, si l’on en croit les chiffres du Syndicat de la librairie (SLF) française, il existe dans l’Hexagone 3500 librairies indépendantes. Comparativement au reste du monde, la France est plutôt très bien placée, avec un réseau parmi les plus denses sur la planète. C’est plutôt rassurant : cela veut dire que la demande est là.

Quand on se lance dans l’ouverture d’un nouvel établissement, cela peut aussi faire peur. On pense à la concurrence. Mais, en réalité, à chaque librairie, son modèle, sa marque de fabrique. Il y a de la place pour tous les amoureux des livres, que ce soit plutôt la bande dessinée, les romans, ou bien encore la littérature régionaliste. A chacun de construire ses spécialités, selon ses goûts, mais aussi en tenant compte des goûts des lecteurs qui se trouvent dans votre secteur géographique immédiat.

Pour commencer à tisser du lien avec les lecteurs qui vont venir fréquenter votre librairie, quoi de mieux que d’imprimer et d’offrir de jolis marque-pages pour se faire un nom. Dès qu’un client achète un livre, il repart avec un petit morceau de votre établissement qui lui sera immédiatement utile et qui lui rappellera opportunément le lieu où il peut trouver de bons conseils et des livres par dizaines. Cela remplacera le ticket de caisse que l’on a tendance, par facilité, à utiliser comme premier marque-page venu.

Selon le SLF, près d’un livre sur deux est acheté en librairie indépendante, ce qui est plutôt un encouragement à faire encore mieux ! Si Paris peut apparaître, par la densité d’implantation de librairies comme la capitale du livre, il existe encore de nombreux endroits à travers la France où une place reste à créer, à occuper.

Pour l’inauguration en tant que telle de votre librairie, un petit pot est bienvenu. Vous pouvez glisser une invitation dans les boites aux lettres environnantes. Ce sera une façon de créer un lien singulier avec les habitants du quartier. L’idéal pourrait être de faire venir un écrivain ou une écrivaine. Mais pas seulement : pensez à inviter des professionnels du livre qui pourront aussi, par la même occasion, échanger avec vos premiers clients.

Il est particulièrement important d’inviter les commerçants qui sont à proximité. Il faut qu’ils vous connaissent, ce qui les rendra d’autant plus à même de parler de vous à leurs clients et de vous recommander. On peut aussi associer à l’événement des artistes, peintres, sculpteurs ou encore céramistes. Leur proposer d’exposer dans votre établissement certaines de leurs œuvres peut être une démarche très riche. C’est un partage qui permet de tisser du lien avec des personnes et un milieu qui s’intéressent souvent fortement à la littérature.

S’associer au tissu culturel local doit être une de vos priorités. Qu’on pense aux cinémas de quartier, aux galeristes, aux bibliothèques, aux associations diverses et variées, mais aussi à tous les établissements scolaires. Ce dernier point est très important car les professeurs des écoles, comme les enseignants de collège et de lycée, peuvent être d’importants pourvoyeurs de clients. Qu’ils vous apprécient et vous considèrent comme référent culturel de premier plan est primordial car, par la suite, ils n’hésiteront pas à recommander l’achat des livres qu’ils demandent à leurs élèves directement dans votre établissement.

Dans les premiers temps, faire imprimer des petits sacs au nom de votre librairie peut être un investissement intéressant. Il faut que votre nom et votre adresse se répandent aux alentours le plus rapidement possible. Tout est bon à prendre de ce côté-là. La prochaine étape, après l’inauguration, ce sera l’organisation régulière de moments d’échange, que ce soit en invitant un écrivain, en proposant un club de lecture, ou encore en présentant une lecture publique.

Votre librairie se doit d’être un lieu de vie. Si vous avez un goût particulier pour la cuisine, vous pouvez par exemple organiser votre soirée sous la forme d’un partenariat avec une pâtisserie, un salon de thé ou un traiteur du quartier. C’est une formule qui peut être gagnante pour tous. Associer un livre à une sucrerie, à un mets particulier, voire à un vin, peut contribuer à donner une nouvelle saveur aux pages que l’on tourne ! A vous d’inventer le programme et les croisements qui vous caractérisent le mieux. Vous pouvez même jouer la carte du réseau international, ou tout simplement commencer à tisser votre toile dans les villes environnantes.

Crédits illustration Pexels CC 0