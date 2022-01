Vous reprendrez bien une part de lecture ? Bienvenue chez Pizza Roll

Et quand on lui en demande de raconter la genèse, Xavier Charignon répond en riant, « prise de conscience ou manque de lucidité, un matin je me suis levé je me suis dit : je veux vendre des livres. Je fais des pizzas depuis 20 ans et j’aime la lecture depuis plus longtemps encore, alors, pourquoi pas ? »

Et de poursuivre : « À force de passer plus de temps au travail qu’à la maison, je me suis demandé comment amener un bout de maison au travail ? » C’est aussi pour cela qu’il a choisi de rendre hybride la boutique de Villeneuve-lès-Avignon plutôt que la seconde qu'il possède à Avignon, puisque c’est celle où il est le plus présent.

Une association pour le moins surprenante qui a, au départ, effrayé tant distributeurs que maisons d'édition. « C’était la croix et la bannière, tout le monde était sceptique. Il a fallu prouver que c’était bien un projet professionnel et non une manière de remplir sa bibliothèque personnelle. » Pour autant, Xavier Charignon est prêt à tout pour voir son projet décoller.

« J’essaie de vendre ce qui me plait, mais on essaie d’être ouvert, de découvrir, on cherche à droite à gauche. Pour la musique en revanche, la sélection est beaucoup plus ciblée sur mes goûts, je compose la discothèque que j’aimerais avoir à la maison. »

Et cela semble fonctionner, puisque « les gens trouvent ça original et plutôt sympathique, ils repartent parfois avec une pizza et un livre. Ils jettent un œil au catalogue de la boutique en attendant leur pizza et repartent de temps en temps les bras chargés », explique-t-il.

Il s’était déjà écarté du droit chemin en proposant l’hiver dernier des cartons à pizza limités, illustrés par un artiste marseillais dans ses deux points de vente d’Avignon et de Villeneuve-lès-Avignon. Une collaboration avec l’artiste peintre Stéphane Moscato s’était alors mise en place.

« Et ça va continuer. En ce moment, c’est Raïa, un autre artiste du coin qui s’occupe de mes boîtes. Chaque fois on en fait environ entre 10.000 et 12.000 et l’artiste change une fois les boîtes écoulées. On se concentre sur les illustrateurs locaux pour le moment, d’abord se rapprocher de ce qui se fait à proximité et puis on verra... »

Crédit : Facebook PizzaRoll