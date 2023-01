Bonnes résolutions 2023 : en Belgique, tout le monde lit

L'opération « Tout le monde lit » a été créée pour pallier aux résultats de l'étude. Le principe est simple.

Chaque jour, les enfants, enseignants, personnel des écoles font une pause lecture de 15 minutes en silence, sans consigne spécifique pour vivre l’expérience d’une rencontre avec un livre et un auteur. Bref, 15 minutes de calme, de découvertes, de complicité, d’évasion et d’apprentissage avec comme seul leitmotiv : la lecture plaisir.

Essayer le quart d’heure de lecture, c’est l’adopter ! Auréolées du succès de leur projet pilote en 2020, la Ville de Charleroi et l’Association des Editeurs Belges (ADEB) ont réitéré l’expérience cette année. Un budget de 7000€ a été dédié à la mise sur pied du deuxième volet du projet « Tout le monde lit » dans les écoles communales de Charleroi.

Des « boîtes à livres » rassemblant environ 25 ouvrages ont été distribuées dans la trentaine de classes participantes. Elles sont accompagnées d’un feuillet pédagogique destiné au titulaire, présentant les différentes façons d’envisager ce quart d’heure de lecture et suggérant diverses activités autour du livre.

Une action dont Julie Patte, l’échevine de l’enseignement, se réjouit :

« La lecture est essentielle pour le développement pédagogique et social de l’enfant. Il est primordial que nos élèves développent de bonnes capacités en lecture, pour le français, évidemment, mais aussi pour la compréhension des consignes dans les autres matières. De plus, cela leur permet de s’ouvrir au monde qui les entoure. Grâce à la participation du Bourgmestre, Paul Magnette, et l’ADEB, nous avons pu mettre sur pied ces boites à livres, composées d’ouvrages divers et variés qui permettront aux enfants de découvrir des univers et des histoires différents au fil des pages. »

Selon les enseignants participants, les bénéfices constatés sont multiples : les enfants sont plus curieux, plus ouverts à la discussion, leur esprit critique est plus aiguisé, ils sont plus concentrés et plus enclins à s’exprimer. De manière plus générale, on constate un mieux-être général au sein de l’établissement, une ouverture culturelle positive pour tous.

