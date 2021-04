Les incroyables dessins d'un manuel de démonologie du XVIIIe siècle

Écrit en latin et en allemand, le Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros est assurément un ouvrage mystérieux. Selon son titre, il aurait été écrit par « les grands maîtres de l'art de la magie », et porte essentiellement sur les démons et la nécromancie, la communication avec les morts... De la magie plutôt noire, donc.

L'auteur ou les auteurs de ce livre connaissaient bien leur sujet, mais aussi l'attrait que celui-ci peut avoir, même pour des lecteurs non initiés. La page de garde avertit ainsi : « Ne me touche pas », ce qui est plutôt ironique pour un ouvrage... Et la date d'écriture, 1057, est tout aussi farfelue, destinée à épaissir le mystère autour du livre.

Comme le relève la Public Domain Review, tout le sel de l'ouvrage se trouve dans ses illustrations, délicieusement morbides, étranges et dérangeantes. Plusieurs démons sont ainsi représentés, des pieds à la tête, avec une certaine recherche graphique que Jérôme Bosch aurait sans doute appréciée.

L'ouvrage complet est accessible, numérisé, sur le site de la Wellcome Library.