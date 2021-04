Nouvelle-Aquitaine : une formation pour devenir lecteur de livre audio  

Dans le cadre du projet Voana, les deux agences débutent un référencement des comédiens intéressés par l’univers de la voix (livre audio, voix off, voice over) ayant de l’expérience dans le domaine ou souhaitant développer leurs compétences. Elles proposent également aux comédiens professionnels et aux diplômés d’écoles d’art dramatique depuis moins de cinq ans domiciliés en Nouvelle-Aquitaine une formation sur la lecture à voix haute et la voix off.

Les comédiens intéressés par la formation et/ou souhaitant être référencés doivent envoyer, en plus du formulaire d’inscription et des pièces demandées, deux enregistrements : une courte lecture et un texte au choix parmi plusieurs propositions.

Le jury sélectionnera parmi les comédiens intéressés par le référencement un certain nombre de profils. Ce même jury sélectionnera également huit comédiens souhaitant participer à la formation sur la lecture à voix haute et la voix off. Le jury sera composé d’un éditeur de livre audio, de deux professionnels de l’audiovisuel et d’un directeur artistique. La sélection se déroulera du 3 au 16 mai 2021.

La formation aura lieu dans les locaux de l’Oara à la MÉCA, à Bordeaux, du 5 au 16 juillet 2021. Pour les candidats retenus mais qui auraient des contrats de dernière minute, il sera possible de rattraper la formation.

Les objectifs pédagogiques affichés par la formation sont les suivants :

Maîtriser les termes techniques de la voix-off et du livre audio.

Maîtriser l’utilisation du micro.

Maîtriser la pratique de la lecture fluide à voix haute.

Maîtriser les techniques du jeu théâtral pour affiner les registres de sa voix au service du support.

Acquérir les enjeux d’un texte pour en éclairer le sens.

Intégrer les remarques de la Direction Artistique relatives aux indications de jeu pour perfectionner sa prestation au micro.

La formation sera assurée par l’IMDA (Institut des métiers du doublage et de l’audiovisuel) et se déroulera sur une durée totale de 10 jours (du lundi au vendredi sur 2 semaines consécutives, 7 heures/jour, soit une formation de 70 heures). 35 heures seront consacrées à la voix off et 35 heures seront consacrées à la technique de la lecture fluide pour le livre audio. Le Coût Afdas de la formation s'élève à 2000 € HT par stagiaire

Pour s'inscrire il faudra remplir les critères suivants :

Être résident fiscal en région Nouvelle-Aquitaine

Être un comédien disposant du statut intermittent ou être diplômé depuis moins de cinq ans d’une école d’art dramatique et pouvoir justifier d’au moins une expérience significative (scène, plateau etc.)

Avoir déjà eu une expérience dans la lecture à voix haute et la voix off ou avoir la volonté de vous professionnaliser dans ces secteurs.

Pour en savoir plus et accéder au formulaire d'inscription, rendez-vous à cette adresse.

