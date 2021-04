Partir en voyage à La Réunion, malgré les mesures sanitaires

Initiée en novembre 2013, Storyplay’r profitait du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil pour dévoiler ses offres. Cette bibliothèque numérique, spécifiquement consacrée aux jeunes lecteurs, offrait à l’époque quelques centaines d’albums jeunesse — pour un abonnement de 4,90 € mensuel. Le temps a passé, et la société fournit désormais les bibliothèques de Paris, toujours pour les plus jeunes.