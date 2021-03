Le Paris des merveilles en jeu vidéo, à découvrir gratuitement

Le libraire spécialisé dans les livres neufs à prix réduits SDP Le Livre Club et le média ActuaLitté annoncent la signature d’un accord de partenariat. Le premier magazine dédié au livre a été choisi pour la qualité et la diversité de ses articles, afin d’animer les sites internet des librairies en ligne SDP Le Livre Club Maxi-pro et Maxilivres. Les équipes web retiendront ainsi et partageront les sujets les plus pertinents suivant les clients des deux plateformes.