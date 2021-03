Jeu vidéo, livre idéal #6 : la série Hitman

XIII de William Vance et Jean Van Hamme, Dargaud

L'agent 47 me fait penser au personnage de la mangouste, en un peu plus jeune. (Alexandre Guerard)

Un solide gaillard aux allures de baroudeur se retrouve sans nom, sans passé, sans souvenir, dans un lieu inconnu. Son seul début d'indice pour découvrir son identité est un chiffre, XIII, qu'il porte en tatouage. Sa position est d'autant plus inconfortable qu'une bande de tueurs est à ses trousses. De plus, il découvre que de hautes personnalités civiles et militaires s'intéressent à lui.

Vendetta de RJ.Ellory, traduit par Fabrice Pointeau, Le Livre de Poche (Charles Goire, BMI d'Épinal)

2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, la fille du gouverneur de Louisiane est enlevée, son garde du corps assassiné. Confiée au FBI, l'enquête prend vite un tour imprévu : le kidnappeur, Ernesto Perez, se livre aux autorités et demande à s'entretenir avec Ray Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité de lutte contre le crime organisé. À cette condition seulement il permettra aux enquêteurs de retrouver la jeune fille saine et sauve. À sa grande surprise, Hartmann est donc appelé sur les lieux. C'est le début d'une longue confrontation entre les deux hommes, au cours de laquelle Perez va peu à peu retracer son itinéraire, l'incroyable récit d'une vie de tueur à gages au service de la mafia, un demi-siècle de la face cachée de l'Amérique, de Las Vegas à Chicago, depuis Castro et Kennedy jusqu'à nos jours.

Candy & Cigarettes de Tomonori Inoue, traduit par Anaïs Koechlin, Casterman (Alexandre Guerard)

Après une carrière brillante dans la police, Raizo n’aspire qu’à couler des jours paisibles, mais sa maigre retraite ne lui laisse pas le choix : il doit multiplier les petits boulots pour joindre les deux bouts. Sa rencontre avec la petite Miharu, tueuse à gages au service d’une mystérieuse organisation, va lui permettre de mettre du beurre dans les épinards et de bafouer allégrement les principes qui ont guidé toute son existence.

Deathco d'Atsushi Kaneko, traduit par Aurélien Estager, Casterman (Alexandre Guerard)

Dans une société où n'importe qui peut s'improviser tueur à gages, Deathko fait régner la terreur. Ado gothique et mélancolique, Deathko hait le monde entier et le lui fait payer. Lorsque la mystérieuse « Guilde » met la tête d'un malheureux à prix, Deathko quitte la cave du château où elle fabrique amoureusement ses instruments de mort. La nuit venue, Deathko sort chasser.

Journal d'hirondelle d'Amélie Nothomb, Albin Michel (Virginie Bazart, BMI d'Épinal, Commission Jeux de l'ABF)

C'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou.

Hitman : la Naissance de l'Agent 47 de Christopher Sebela, Ariel Medel et Jonathan Lau, Mana Books

Ce préquel officiel aux jeux, en bande dessinée, a le mérite d'apporter des informations sur l'histoire entre le taiseux agent 47 et la non moins mystérieuse Diana, dont les joueurs connaissent bien la voix...

L’agent 47 est l’un des tueurs à gages les plus efficaces de la planète : discret, méthodique et sans pitié. Mais avant de travailler pour la mystérieuse I.C.A., lui et son agent de liaison Diana Burnwood ont suivi des chemins bien différents...

Moon Shadow d'Yusuke Ochiai, traduit par Masaya Morita, Komikku (Alexandre Guerard)

Impossible de se ranger... Le passé nous rattrape toujours ! Un passé de sniper... Une vie compliquée... Notre héroïne décide de se mettre au vert et de vivre une vie normale, simple et paisible avec son mari qui ignore tout de sa vie antérieure.

La Sanction de Trevanian, traduit par Jean Rosenthal, Gallmeister

Si Trevanian est reconnu comme un grand maître du roman noir ou policier, il n'en reste pas moins insaisissable, autant pour son identité (il est resté anonyme toute sa carrière) que pour son style. Ses tueurs à gages, qu'il s'agisse de Hemlock ou de Nicholaï Hel, sont extrêmement déroutants... (Antoine Oury)

Professeur d'art et alpiniste de renommée internationale, Jonathan Hemlock est surtout un tueur spécialisé dans les « sanctions » : l'assassinat d'agents ennemis pour le compte de l'organisation secrète CII. En représailles au meurtre d'un agent du CII, Jonathan doit infliger une nouvelle sanction. Sa cible fait partie d'une expédition qui va tenter l'ascension d'une des plus dangereuses montagnes des Alpes, l'Eiger, par la face nord. Hemlock se joint à cette expédition en vue d'exécuter sa mission. Seul problème : il ignore lequel de ses trois compagnons de cordée est l'homme à abattre.

Lady Snowblood de Kazuo Komimura et Kazuo Koike, traduit par Thibaud Desbief, Kana (Alexandre Guerard)

Vers 1870, le Japon institue ce qui sera alors considéré comme un « impôt sur la mort », à savoir la conscription de tous les hommes valides pour créer une armée puissante, symbole des nations fortes. Face à la rébellion généralisée, les autorités japonaises envoient dans les villages des recruteurs habillés de blanc. Cette couleur devient alors symbole de mort et provoque des insurrections paysannes. C’est dans ce contexte que l’époux et le fils de Sayo sont assassinés et la jeune femme emprisonnée. Par vengeance, elle décide de concevoir et donner naissance à un enfant qui deviendra son bras vengeur. Malheureusement, elle décèdera en couches en donnant la vie à… une fille : Yuki. Éduquée par un grand maître du sabre, Yuki suivra sa destinée et deviendra Lady Snowblood, une redoutable tueuse professionnelle dont le charme sera aussi dangereux que le sabre !

Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, traduit par Anne Rabinovitch, Folio (Virginie Bazart, BMI d'Épinal, Commission Jeux de l'ABF)

Jadis, Kath, Ruth et Tommy ont été élèves à Hailsham ; une école idyllique, nichée dans la campagne anglaise, où les enfants étaient protégés du monde extérieur et élevés dans l'idée qu'ils étaient des êtres à part, que leur bien-être personnel était essentiel, non seulement pour eux-mêmes, mais pour la société dans laquelle ils entreraient un jour.

Mais pour quelle raison les avait-on réunis là ? Bien des années plus tard, Kath s'autorise enfin à céder aux appels de la mémoire et tente de trouver un sens à leur passé commun. Une histoire d'une extraordinaire puissance, au fil de laquelle Kath, Ruth et Tommy prennent peu à peu conscience que leur enfance apparemment heureuse n'a cessé de les hanter, au point de frelater leurs vies d'adultes.

CONSEILS: des livres pour rester dans l'univers de Life is Strange

Les romans de Jean-Patrick Manchette (Charles Goire, BMI d'Épinal)

Il faut absolument se tourner vers un des auteurs cultes du roman policier, qui a ciselé à plusieurs reprises des personnages de tueurs à gages...

Les comics Deadpool, chez Marvel (Alexandre Guerard)

Deux tueurs à gages, des méthodes de travail parfois insolites... et quelques similarités capillaires.

Cette liste est bien sûr loin d'être exhaustive ! Si nous n'avons raté quelques cibles, n'hésitez pas à partager votre tableau de chasse en commentaires...