Un nouveau partenaire de la BnF numérisera les collections Monnaies, médailles et antiques

Grâce à cette collaboration, ce sont aujourd’hui 21 objets rares du département des Monnaies, médailles et antiques qui se dévoilent en 3D dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Cette opération d’envergure est une première mondiale pour un ensemble aussi complet d’œuvres précieuses, aux matériaux et aux formes uniques. À cette occasion, DNP a développé des outils innovants pour la création des objets 3D ; la BnF propose quant à elle un nouveau visualiseur sur Gallica. Cette numérisation de haute précision va ainsi permettre à tout un chacun de contempler ces trésors sous tous les angles, pour une immersion toujours plus grande au cœur de notre patrimoine.

« La BnF se réjouit de cette collaboration avec DNP, qui met en œuvre les techniques les plus pointues en matière de numérisation. Cette opération permet de faire découvrir au public des pièces parmi les plus précieuses des collections de monnaies, médailles et antiques de la BnF, dans une qualité exceptionnelle et sous tous les angles », indique Laurence Engel, présidente de la BnF.

« Après la numérisation de 55 globes anciens en 2016, la Bibliothèque salue ce mécénat renouvelé avec DNP qui permet de partager la culture avec le plus grand nombre. C’est un mécénat d’excellence au profit de tous. »

Motoharu Kitajima, Senior Executive Corporate Officer, DNP se dit « très honoré d’avoir pu relever ce nouveau défi avec la BnF, une des bibliothèques les plus renommées au monde, en combinant données numériques 3D et Gallica, pour des rencontres enrichies entre le public et les arts, contribuant ainsi à la transmission du patrimoine historique et culturel de l’humanité. Nous entendons poursuivre nos efforts pour mettre les nouvelles technologies au service de l’art et de la culture ; plus les œuvres seront nombreuses à être numérisées, plus on trouvera des moyens de les valoriser encore plus largement ».

Technologies numériques et bibliothèque accessible à tous

Cette opération de numérisation 3D constitue un défi pour DNP, de par la nature des objets concernés : reliefs mouvementés, surfaces diverses et formes composites, particulièrement difficiles à restituer. Elle permettra non seulement aux visiteurs d’admirer les détails ou les angles peu perceptibles à l’œil nu, mais aussi de répondre aux enjeux de conservation et d’accessibilité des ressources patrimoniales.

La numérisation 3D offre une nouvelle manière de se confronter aux œuvres qui en ont bénéficié. La plupart présente une iconographie très riche dont les détails échappent au visiteur quand l’objet est exposé derrière une vitrine, à distance, ou lorsqu’une seule face est donnée à voir, alors que le décor en fait le tour. Dans certains cas, la matière elle-même — brillante, mate, satinée, translucide, transparente, colorée, en relief ou plane — rend l’appréciation plus difficile sans manipulation de l’objet pour faire jouer la lumière.

L’histoire longue de ces œuvres, de leur fabrication à leur arrivée dans les collections de la BnF, a souvent laissé des traces, notamment par des marquages en différentes langues, généralement dans des parties non visibles, au gré des propriétaires successifs. La numérisation 3D donnera accès à cette histoire cachée des objets et aux péripéties qu’ils ont connues.

Le double numérique des œuvres permet au chercheur ou au curieux de les étudier en s’affranchissant des contraintes matérielles de la consultation physique. Il autorise l’examen en tous sens d’objets précieux et fragiles aussi souvent que nécessaire, au mépris des distances géographiques, sans limites de temps : un partage total.

Pont entre les cultures française et japonaise, ce deuxième mécénat de compétence de DNP permet à la BnF de poursuivre sa stratégie d’innovation en proposant un deuxième ensemble unique d’œuvres patrimoniales en 3D dans Gallica après la mise en ligne, en 2016, de 55 globes anciens datant du 11e au 19e siècle, issus du département des Cartes et Plans.



Crédits photo BnF :

Gobelet du trésor de Berthouville. Jeux isthmiques, vers 40-70 après J.-C. Ce gobelet en argent doré évoque l’origine légendaire des jeux isthmiques, célébrés au sanctuaire de l’Isthme à Corinthe en l’honneur de Poséidon.

Crée en Italie, il a été découvert en 1830 à Berthouville (Eure) avec une centaine d’autres pièces d’argenterie gallo-romaine, dans un temple dédié au dieu Mercure.

Canthare du trésor de Saint-Denis. Coupe des Ptolémées, vers 50 avant-50 après J.-C. Cette coupe a été taillée dans un seul bloc de sardonyx, à Alexandrie ou Rome, vers 50 avant-50 après J.-C. Son décor est lié au culte de Dionysos, dieu du vin. Conservée dans le trésor de l’abbaye de Saint-Denis, elle a servi lors du sacre des reines de France à partir du 15e siècle.

Amphore à col. Héraclès contre le triple Géryon, vers 540-530 avant J.-C. Cette amphore (Italie, Calabre, vers 540-530 avant J.-C.) représente l’un des travaux d’Héraclès : Héraclès décoche ses flèches en direction du géant à trois têtes Géryon pour s’emparer de ses bœufs.