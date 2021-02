Le marché du livre audio évalué à 19,4 milliards $ d'ici 2030

Avec un chiffre d’affaires de 229 millions $ sur 2020, Storytel réaliserait donc 5 % du CA mondial pour l’audiolivre. Mais la perspective réjouissante est que la société se projette à 30 % du marché d’ici 2030, avec 3,7 milliards $ de revenus.

Storytel, c’est 1,5 million d’abonnés, et 60,7 millions $ de revenus sur le quatrième trimestre. Mais surtout, un taux de rentabilité assuré depuis 2020 — seul le segment Russie reste encore à valider, mais cela devrait arriver cette année. À ce jour, Suède, Danemark, Norvège et Islande, lancés en 2015 sont devenus rentables en cinq années, contre les Pays-Bas, qui ont mis 6,5 ans.

En se projetant vers le futur, Tellander voit la perspective de 2,2 millions d’abonnés pour 2021, 4 millions pour 2023.

Quant à imaginer qu’il pèsera 30 % du marché, les nuances s’imposent, assure TNPS : d’abord, parce que les marchés anglophones représentent la piste de développement majeure à ce jour, et que Storytel n’a pas encore posé ses valises sur ces territoires. En outre, la diversité des pays et des revenus générés peut aller du simple, pour l’Inde, à 4 $ mensuel par abonné, au quintuple, 20 $ pour la Suède.

Enfin, quid de la concurrence : avec les ressources dont Audible/Amazon dispose, on peut s’interroger. Le géant du net s’offre de plus en plus de grands noms du livre pour construire des offres exclusives – à l’instar d’Amélie Nothomb récemment en France.

De même, l’offre actuelle d’Audible, limitée sur les territoires disposant d’un prix unique du livre, pourrait se déverser sans commune mesure et imposer le modèle illimité sans véritablement que cela prête à conséquence pour le marchand.

Croissance, croissance, ne vois-tu rien venir ?

Les perspectives de Tellander oublient également l’arrivée récente de Spotify, le Suédois, et challenger direct. Certes, la bibliothèque d’audiolivres du streamer ne concerne pour le moment que le domaine public. Mais qu’en sera-t-il d’ici quelques mois ?

Reste qu’en décembre dernier, Storytel faisait état de problèmes… de riche. Pour le marché suédois, où la société a démarré, l’audiolivre devrait représenter 50 % des ventes globales d’ici la fin de l’année 2021 estimait-il. « Cette évolution, sur l’un des marchés de l’audiolivre parmi les plus matures, indique certainement qu’il existe des opportunités et un fort potentiel pour Storytel et les éditeurs », assurait Tellander.

Or, pour convaincre ses partenaires éditeurs de Suède, la firme avait en effet instauré un tarif fixe — conformément à la législation en vigueur dans le pays.

Or, un changement d’approche dans la rémunération des auteurs et éditeurs a explosé dans la presse — preuve que l’outil occupe désormais une place significative dans le paysage éditorial. En effet, des bruits de couloirs assuraient que Storytel basculerait sur une rémunération non plus fixée, mais reposant sur le temps de lecture.

Un changement de modèle économique nié, et sur lequel plus personne n’est encore revenu. Alors quid ?