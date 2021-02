Voyage mythologique d'Amélie Nothomb : “Bienvenue chez moi”

Dans cette série documentaire, inspirée par La Divine Comédie de Dante, Amélie Nothomb ne raconte pas seulement les grands mythes qui lui sont chers, elle entraîne les auditeurs par le biais de rencontres avec des artistes et experts, mais aussi d’extraits, dans un voyage artistique et initiatique autour des mythes et légendes qui fondent notre patrimoine culturel et notre imaginaire commun.

La romancière a publié une trentaine de romans dans lesquels la mythologie joue parfois un très grand rôle. « Je suis fascinée par ces héros mythologiques comme Orphée, Ulysse, Enée, ou par ces écrivains comme Dante, qui descendent aux Enfers, ont des visions extraordinaires de l’autre monde, y compris du Paradis, et puis reviennent et nous disent à nous, pauvres mortels, ce qu’ils en ont gardé, ce qui va pouvoir les aider à vivre et nous aussi nous aider à vivre. Ces héros appartiennent à ma vie depuis mon enfance, j’ai découvert leurs histoires grâce à des livres et des œuvres d’art. Ils m’ont formée » explique Amélie Nothomb.

Genèse du projet

« Le projet est né avec Audible d’une volonté commune de proposer à Amélie Nothomb toutes les potentialités de l’audio pour imaginer un documentaire autour de la mythologie, étant donné la passion d’Amélie pour les mythes et récits spirituels, qu’elle réécrit dans ses romans, et sa formation de Philologue » raconte Laureline Amanieux, productrice du programme.

Lorsque le projet est né en 2019, Amélie venait de publier SOIF, roman dans lequel elle réinterprète les Évangiles, et en 2020, elle écrivait Les Aérostats, roman dans lequel elle revient sur une de ses lectures mythologiques fondatrices L’Illiade et L’Odyssée.

Amélie Nothomb qui n’avait jamais participé à un documentaire audio a été séduite par la liberté créative offerte par ce médium.

C’est une première également pour Audible. Ainara Ipas, directrice des contenus Audible France confie : « C’est la première fois que nous explorons le format documentaire, et c’est un immense honneur de le faire avec Amélie Nothomb. Nous y découvrons une nouvelle facette de la romancière qui partage sa passion pour la mythologie avec beaucoup de sincérité. Le format audio donne une force incroyable au récit. Le fait d’entendre sa voix — que nous connaissons finalement assez peu — donne une portée très intime et immersive ».

Expérience audio immersive au cœur de la mythologie

« Je suis passionnée par les mythes, car ce sont à mes yeux des histoires canons, dont les symboles continuent d’agir sur nous. Et dans nos traditions mythologiques, un motif en particulier me fascine, c’est la descente volontaire d’un héros ou d’une héroïne dans un monde souterrain invisible aux mortels, par exemple le monde des Enfers dans les épopées grecques, ou l’Enfer chrétien. C’est toujours une initiation afin d’acquérir un savoir, un pouvoir, une guérison, une quête à la recherche d’une âme, ou encore pour une transformation personnelle » confie Amélie Nothomb.

Dans cette oeuvre, Amélie Nothomb reprend l’œuvre de poètes, d’écrivains, de musiciens, d’artistes qui s’inspirent de ces mythes. Elle fait ainsi découvrir aux auditeurs les grandes divinités de la mythologie scandinave à l’époque des Vikings, les transporte vers une terre peuplée de divinités ou de créature gréco-romaines musiciennes. Amélie s’adresse directement à l’auditeur, l’entraînant dans un Paris bien réel, d’un appartement à une salle de spectacle, d’un studio aux salles d’un musée, mais aussi dans un voyage hors de l’espace et du temps.

Ce documentaire audio apporte des éclairages singuliers sur ces mythes fondateurs, grâce à la personnalité enthousiaste, généreuse et cultivée de la romancière. Les auditeurs seront aussi séduits par la voix suave de Alexis Michalik et ses lectures de célèbres mythes. En voici un extrait, l'épisode 1 :

En plus des voix, c’est par le prisme de la musique que l’auditeur voyage dans le temps et l’espace. Comme Amélie l’exprime à la fin du documentaire, c’est cette exploration musicale qui lui a le plus apporté, car la musique est à ses yeux la meilleure passerelle vers ces mondes invisibles chantés par la mythologie. Les propos sont accompagnés par des compositions musicales originales enregistrées par un quatuor à cordes en son 3D binaural, qui donne la sensation d’être enveloppé de sons venus d’un autre monde.

Au fil des épisodes, on entend aussi des captations musicales en direct et des extraits de titres musicaux, chaque fois en lien avec les mythes évoqués.