Un des premiers documents sur l'Holocauste, publié en 1943, sauvegardé

Un rapport de 16 pages, rédigé en anglais, titré The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland, renseignait dès 1943 sur l'entreprise d'extermination de masse des populations juives d'Europe par le régime nazi et ses alliés.

Publié par le gouvernement polonais en exil, le rapport est signé par Edward Bernard Raczyński, ministre des Affaires étrangères, qui l'adressait aux Alliés en fin d'année 1942. De nombreux éléments du rapport furent transmis par Jan Karski, résistant polonais engagé au sein de l'Armia Krajowa (Armée polonaise de l'intérieur).

Le document détaille l'organisation du ghetto de Varsovie, mais aussi la funeste logistique de la déportation et des camps de la mort, notamment Treblinka, Bełżec et Sobibor. Selon le service des archives et du patrimoine canadien, il s'agit du premier rapport officiel évoquant l'Holocauste.

L'acquisition par le service fait suite à un don effectué par un résident de Toronto, fils d'un survivant de l'Holocauste.

« Plus de 75 ans après les faits, l'humanité est toujours hantée par l'Holocauste. Des institutions comme le service des archives et du patrimoine ont le devoir de dresser le bilan le plus complet des événements — aussi horribles soient-ils — qui ont façonné l'histoire du monde et de notre pays. Nous espérons que, grâce à l’éducation et à la prise de conscience, nous parviendrons à un avenir où de telles tragédies n’appartiennent qu’au passé », a souligné Leslie Weir, à la tête de Library and Archives Canada.

Selon un sondage de 2019 de l'Azrieli Foundation, environ 15 % des adultes canadiens n'ont jamais entendu parler de l'Holocauste ou ne sont pas certains de sa teneur.

L'ouvrage rejoindra la collection Jacob M. Lowy, qui accueille déjà des documents relatifs à l'Holocauste.

Le rapport peut être consulté ci-dessous en intégralité, grâce à Wikipédia.

Photographie : première page du rapport, via Wikipedia