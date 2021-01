Le jeu vidéo consacré à Gollum repoussé à 2022

Dévoilé il y a quelques mois déjà, le jeu vidéo The Lord of the Rings: Gollum, comme son titre l'indique, sera articulé autour de Gollum, créature corrompue par l'anneau unique. Ancien Hobbit, alors nommé Sméagol, Gollum erre dans la Terre du Milieu, à la recherche de son Précieux...

Le jeu vidéo permettra au joueur d'incarner la créature, avec des phases de jeu orientées vers l'infiltration, où il s'agira de ne pas être repéré par les ennemis. Un système de dialogue assez poussé devrait aussi permettre de reproduire l'aspect torturé du personnage, écartelé entre sa soif de l'anneau unique et son caractère d'origine.

Nous sommes heureux de vous annoncer que #Nacon et @Daedalic s'associent pour publier "Le Seigneur des Anneaux ™ : Gollum ™" !🥳



Le jeu sortira en 2022 sur #XboxOne #XboxSeries #PlayStation5 #Playstation4 #NintendoSwitch et #PC !😍



De nouvelles infos à venir prochainement !😎 pic.twitter.com/7AhSBEWX2P — Nacon France (@NaconFR) January 26, 2021

The Lord of the Rings: Gollum doit désormais sortir en 2022, disponible sur les consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Switch. Le titre sera coédité par Nacon.