Apprenez à dessiner Bouddha grâce à un livre du XVIIIe siècle

Fondée en 1952 à Los Angeles, ONE, Inc. fut l'une des premières organisations américaines à militer pour les droits des personnes homosexuelles. Et pour cause : en 1953, le président Dwight Eisenhower légifère pour stigmatiser les homosexuels, leur interdisant tout emploi dans l'administration fédérale. Dès le mois de janvier de cette même année se vend dans les rues de Los Angeles ONE, publication ouvertement militante.