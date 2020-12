Travailler avec Steve Jobs pour NeXT, à 250 000 € par an ?

Ce courrier a quelque chose d’insolite : signé de Steve Jobs, il ne porte aucune mention Apple rattachée à l’homme. En effet, ce 14 novembre 1991, Steve adressa un courrier à Del Yocam, ancien COO d’Apple, qui siégeait à l’époque au conseil d’administration d’Adobe Systems. Il s’agit ni plus ni moins que d’une offre d’emploi invitant Yocam à travailler pour NeXT, société fondée en 85, après que Jobs a été contraint de démissionner de chez Apple.

Les conditions de travail s’examinent volontiers : salaire de 250.000 $ annuels, accès « au formidable programme de santé des employés de NeXT », lequel intégrait avantages médicaux, dentaux, ophtalmos et grossesse… Un accès à des actions de l’entreprise, à acheter, au nombre de 660.000 ainsi qu’un soutien de Jobs pour une élection au conseil d’administration.

Dernier point : « NeXT n’offre aucun contrat de travail et votre emploi chez NeXT est “à l’envi”, pouvant être dénoncé par vous ou par NeXT à tout moment. »

Ah, la précarité de la Silicon Valley… La lettre est estimée à 25.000 $.

Et bien entendu, Yocam a accepté — étant notoirement un fan de Steve Jobs et de son travail. Il servira, une fois qu’Apple aura racheté NeXT en 1996, à introduire le Macintosh dans les usages et la consommation.

La correspondance fut brève, l’embauche effectuée le 18 novembre, et cette lettre restait dans les archives de Yocam comme un ancien souvenir — il ne devint d’ailleurs jamais COO de NeXT, malgré les promesses. On les retrouve tous deux, au piano, Yocam avec une barbe.

On retrouve également, parmi les photos – et les diapositives mises également en vente – celle-ci avec Steve Jobs en compagnie de Robert Noyce, créateur et cofondateur de Intel.

Aux côtés de ce courrier, la maison d’enchères proposera un ordinateur Apple-1 entièrement opérationnel, dans sa boîte d’origine et signé de Steve Wozniak, ainsi qu’un clavier Apple dédicacé cette fois par les deux Steve : Jobs et Wozniack.

L’Appl-1 est estimé à 400.000 $ et les lunettes à 1000 $ : chacun fera son choix. Les enchères s’achèveront ce 17 décembre, à consulter à cette adresse…