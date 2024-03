Hommage de Macron à Dragon Ball, ou la génération Club Dorothée

« C’est avec une immense tristesse que nous apprenons la mort d’Akira Toriyama, décédé le 1er mars 2024 à l’âge de 68 ans d’un hématome sous-dural », a indiqué la maison Glénat dans un communiqué. Éditeur des aventures du jeune Son Goku depuis février 1993 dans sa version française, le groupe rend ainsi hommage à « un si grand auteur, qui restera à jamais dans le cœur des lecteurs du monde entier ».

Jacques Glénat, qui aura rencontré le mangaka, ajoute : « Le sourire naïf du petit Son Goku s’est éteint avec la disparition soudaine du créateur de Dragon Ball, le mangaka Akira Toriyama. Dans un monde de grands méchants pas si méchants, le petit garçon à queue de singe et les acteurs de son petit théâtre ont enchanté des millions de lecteurs sur la planète Terre. »

Et de conclure : « L’histoire de cette longue quête dans l’univers du bien et du mal, selon la tradition japonaise, restera un éternel chef-d’œuvre du manga. »

“Combat glacial Du Bien contre le Mal”

Bien avant la commercialisation des mangas, Dragon Ball fit ses premiers pas sur TF1 le 2 mars 1988 et les épisodes de la série d’animation se prolongèrent jusqu’en 1995. Sur un scénario de Takao Koyama, d’après les œuvres d’Akira Toriyama — que publia la Shûeisha dans Weekly Shōnen Jump à partir du 20 novembre 1984 — les épisodes constituaient le rendez-vous immanquable du mercredi dans le Club Dorothée.

Le générique chanté par Ariane Carletti, l’une des présentatrices de l’émission restera gravé dans les mémoires… et de toute évidence celle du collégien Macron n’y fit pas exception. Quand on accède aux plus hautes responsabilités de l’État, comment ne pas céder à l’appel de la nostalgeek… Et voici le tweet qui fait sourire :

Marqueur générationnel, les bandes dessinées japonaises sont indissociables de l’émission de Dorothée — qui s’en était pris plein les dents pour avoir osé corrompre la jeunesse de la sorte.

Macron, le Pass Culture et le manga

Or, le locataire de l’Élysée a déjà manifesté une certaine affection pour le genre. En juillet 2021, il avait rencontré plusieurs créateurs lors d’un voyage au Japon à l’approche des JO de Tokyo. L’occasion rêvée d’un hommage appuyé : « Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Beaucoup de ces œuvres, dont Akira, Fairy Tail, Dark Souls et Light, sont devenues des mythes non seulement au Japon, mais aussi en France. La culture relie les gens. »

Parmi les invités de la délégation, un certain Eiichirō Oda, à qui l’on doit One Piece que l’on retrouvera quelques mois plus tard… sur le bureau présidentiel aux côtés de Charles de Gaule ou Hélène Carrère d’Encausse.

Évidemment, le succès du Pass Culture auprès des bénéficiaires et l’enthousiasme pour le manga ne sont pas loin. En 2021, il constituait 71 % des achats effectués, contre 54 % en 2022. Durant cette même année, 48 millions de tomes vendus — soit une BD sur deux — relevaient du genre, et plus particulièrement du shōnen.

Le segment a perdu un peu de sa superbe en 2023, avec 39,6 millions d’exemplaires, soit 331 millions €, mais représentait désormais plus d’un ouvrage sur deux dans le 9e Art.

L’hommage du PR à Akira Toriyama rappelle aussi que ce soutien aux éditeurs manga découle de son Pass Culture, inspiré du modèle italien et devenu argument massue de sa campagne 2017, dans le volet culturel. Mais que le petit Emmanuel se retrouve parmi les « millions de passionnés qui ont grandi avec lui », qui doivent cette découverte à Dorothée... oui, certainement.

Crédits photo : Rodrigue ROMON, CC BY SA 2.0