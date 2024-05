Après Sylvain Tesson, Vinci Autoroutes s'offre Marcel Pagnol

Le 16 mai prochain, sera en effet inaugurée l’aire Marcel Pagnol sur l’autoroute A52 alors qu’est célébré cette année le 50e anniversaire de sa mort et, l’année prochaine, le 100e anniversaire de sa naissance.

Cette aire est « bien évidemment » située dans la région d’Aubagne et offrira un parcours découverte de Marcel Pagnol et son oeuvre. Les vacanciers s'arrêtant sur cette aire pourront ainsi, au cours de leur pause, (re)découvrir la vie, l’œuvre et l’univers de l'écrivain, dramaturge et cinéaste.

À LIRE - 14 livres pour passer l'été sur les routes avec Sylvain Tesson

Cinq orientations ont été établies pour la scénographie de cette aire, qui se concentrent sur une présentation immersive et accessible de l'œuvre de l'auteur. Premièrement, trois thèmes principaux : la vie de Marcel Pagnol, la diversité de son œuvre et le lien avec la Provence. La scénographie s'étendra sur toute l'aire, offrant « une expérience vivante et intégrée », plutôt que des étapes séquentielles.

L'objectif est de conjuguer « élégance et accessibilité », en respectant la profondeur de l'œuvre tout en la rendant attrayante pour tous les publics. Enfin, les murs seront transformés en zones d'expression, exploitant l'architecture du site. Vaste programme.

À LIRE - Gaby, la comédie satirique inédite de Marcel Pagnol

Ci-dessous, une présentation complète et illustrée de la future aire Marcel Pagnol :

Crédits photo : Vinci Autoroutes