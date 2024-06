Les livres ont remplacé les bateaux dans un garage devenu librairie

L’ouverture programmée pour début mai a débuté avec un financement participatif sur Ulule. Quant aux trois impératifs de réussite pour un commerce — l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement —, ils sont plus ou moins tenus.

Le projet d’Étienne Fourreau agira comme un lien social et culturel au cœur d’un espace inattendu, incitant à la curiosité, au voyage et à l’émerveillement. Une librairie pensée comme une place de village, où chaque visiteur se sent accueilli et inspiré.

Pour autant, elle n’est pas unique en son genre : le garage devenu librairie, on en trouvait une à Badonviller (Meurthe-et-Moselle) : La Librairie du Hérisson, dirigée par Aurélie Vo Van Tao, également installée dans un garage. Et avec une offre de thé et café, que Le Garage hermétique a également prévue.

La librairie basée à Luc sur mer propose bien sûr une vaste sélection de livres, mais elle se distingue également par son ambiance conviviale et chaleureuse. Les boissons chaudes, soigneusement sélectionnées, ajouteront une dimension de détente et de plaisir. Les visiteurs y découvriront aussi des jeux, des illustrations et une bonne dose de créativité avec une offre de papeterie pour compléter l’ensemble.

Dédiée à l’imaginaire, cette librairie offre une sélection de livres minutieusement réfléchie pour inviter à l’exploration de nouveaux horizons. Littérature, bandes dessinées, livres jeunesse, jeux de société et papeterie se côtoient pour encourager chacun à faire un pas de côté.

Inaugurée le 3 mai, la boutique aura nécessité six mois de travaux, précise son propriétaire à France 3, en faisant « du beau et de l’accueillant avec du pas beau », insiste-t-il. Le local n’est ainsi « pas bien grand, mais quand vous passez la porte, c’est votre esprit qui s’ouvre ».

Voilà six ans qu’il envisageait un tiers-lieu pour explorer autre chose que le secteur médico-social, où il est toujours investi à mi-temps. Grand lecteur Étienne est accompagné de sa fille Louise, ancienne libraire à Paris et actuelle employée d’une maison d’édition. Dans un premier temps, ils envisagèrent d’ouvrir un lieu culturel sur la côte de Nacre, mais la recherche d’un local s’est avérée infructueuse.

Tout prime alors forme quand le garage fut le théâtre de de concerts et des rencontres littéraires. L’idée d’utiliser leur garage s’est alors imposée. Bien que plus petit que prévu, l’espace comprend une partie dédiée au thé et au café.

Dans leur aménagement, ils ont choisi de conserver le côté brut du garage, créant un lieu improbable, mais proche de la mer. Plutôt que de tout reconstruire, ils ont préféré réhabiliter l’existant. La référence au nom de la BD de Moebius s’est ensuite imposée, comme un clin d’œil évident et plaisant : la librairie se veut fidèle à cet astéroïde au cœur de l’ouvrage, où plusieurs mondes se superposent. « C’est pour cela que l’intérieur de la librairie a une allure de vaisseau », insiste le libraire.

Le Garage Hermétique, rue de la Brèche Marais, 14530 Luc-sur-Mer.

