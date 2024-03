Cette autrice pose nue pour la promotion de son livre

Nadège Billery pratique la naturopathie depuis plus de 15 ans, secteur qui s’est développé et professionnalisé au fil des années. À ce jour, plusieurs manques sont constatés – comme la reconnaissance d’un diplôme d’État et la création d’un tronc commun dans les études parmi tous les organismes de formation. Cependant, la naturopathie est désormais reconnue pour ses bienfaits dans la recherche du bien-être et dans la prévention grâce aux soins naturels.

Voilà maintenant une dizaine d'années qu'elle dispense à travers la France des formations pour les conseillers en magasins bio et les pharmaciens sur les compléments alimentaires naturels. « Des femmes mieux informées ont plus de chance d’améliorer leur hygiène intime, de consulter la bonne personne et de se procurer les bons remèdes avec l’aide de leur professionnel·le de santé », assure-t-elle.

Elle s'est aussi spécialisée désormais dans la question du papillomavirus, une infection sexuellement transmissible touchant 80 % de la population mondiale active sexuellement. C'est dans le prolongement de ses actions que l'ouvrage Soins intimes a vu le jour, élargissant le thème aux soins du sexe féminin.

Ce guide pour les femmes évoque donc les soins et la prévention de la santé de leur sexe, y compris des problématiques complexes souvent négligées par les praticiens débordés ou par méconnaissance de l’anatomie et du fonctionnement du corps féminin. Basé sur les méthodes de la naturopathie, il inclut aussi des pratiques simples et naturelles pour les soins intimes, appuyées par les dernières avancées scientifiques dans les thérapies non conventionnelles.

CHRONIQUE - Soins intimes : plus qu’une simple histoire de foufoune

En plus d’un survol de l’anatomie et la physiologie féminines, il aborde l’alimentation, l’hygiène, la sexualité, et les réponses des médecines complémentaires aux troubles gynécologiques, encourageant les femmes à prendre soin d’elles et à reprendre leur pouvoir.

Quoi de plus spontané que d’attirer l’attention sur les questions soulevées dans son livre, en ce 8 mars, Journée internationale des femmes ? Avec un brin de provocation, l’autrice se met littéralement à nue, citant les propos de Simone de Beauvoir, rapportés par l’écrivaine et diplomate Claudine Monteil : « Il suffira d’une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes, nos droits soient remis en question. Votre vie durant vous devrez demeurer vigilante. »

Le tout accompagné d’un bref rappel des droits humains… dont les femmes ne sont évidemment pas exclues : santé physique, mentale, éducation, propriété, vote, salaire égal. La liste s’allongerait sans peine.

Mais elle ajoute aussi sa note personnelle : « Le droit de choisir, de dire oui ou non, je me suis trompée, le droit d’oser, le droit d’aimer autant d’autres à la fois, de disposer de son corps sans crainte, d’explorer toute sa vie, le droit d’être mère ou ne pas l’être, le droit de renoncer, celui de dénoncer, de dire merde ou aime moi, le droit de se taire, ou celui d’élever les mots pour ne plus crier, le droit de faire jouir son cœur, d’être vulnérable, de sentir toute sa puissance, celui de rayonner, d’avoir une partie de soi toujours intacte quelquesoit son vécu, le droit d’avoir le plaisir et le corps que l’on a, celui d’être digne, le droit de désirer comme jamais, le droit d’être et devenir en ce monde... Une Femme. »

Crédits photo : Filigraphe