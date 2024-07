Fiat Lux : Astérix mis en scène à l'Atelier des Lumières

Associée avec les Éditions Albert René, la société Culturespaces annonce, du 18 octobre 2024 au 5 janvier 2025, un voyage immersif en compagnie d'Astérix, Obélix, Idéfix et d'autres Gaulois du village le plus célèbre de la BD.

Accompagnez les irréductibles Gaulois dans une quête inédite, à la recherche du druide Panoramix, capturé par Jules César. Des plaines verdoyantes de la Gaule aux décors arides de l’Hispanie, en passant par les terres brumeuses de la Grande-Bretagne et les pyramides d’Égypte, Astérix et Obélix braveront déserts et tempêtes pour le retrouver. – L'Atelier des Lumières

L'expérience promet de rendre compte à la fois du trait de crayon d'Albert Uderzo, « à la fois fluide et expressif », et de la plume de René Goscinny, à travers « ses dialogues incontournables », notamment.

Sous la direction artistique de Patrick Vuittenez, le spectacle a été conçu et réalisé par Cutback et agrémenté d'une bande-son éclectique mise au point par Start-Rec.

Le 9e art à l'honneur

Rappelons que L'Atelier des Lumières anime et illumine la découverte des œuvres de grands peintres de l'histoire de l'art, dont Van Gogh, Dalí, Yves Klein ou Gustav Klimt, mais propose aussi des expériences plus abstraites et numériques, ou encore des immersions naturelles comme, dernièrement, Océans et les photographies sous-marines de Brian Skerry.

En fin d'année 2022, Culturespaces avait réalisé un partenariat avec Tintinimaginatio pour un spectacle entièrement consacré aux personnages et aventures imaginés par Hergé...

Retour en Gaule : outre l'expérience au sein de L'Atelier des Lumières, signalons, à partir du mois de septembre prochain, l'ouverture de Mission Potions !, le premier escape game, en réalité virtuelle, autour d'Astérix, Obélix et Idéfix.

Cette fois, ce n'est pas le druide qui manque, mais un ingrédient de la potion magique... L'expérience sera inaugurée le 7 septembre 2024, dans les salles Virtual Room de France, de Belgique et de Suisse. Il faut compter une trentaine d'euros par entrée, pour profiter de l'immersion.

Photographies : © Culturespaces / C. de la Motte Rouge – ASTERIX ® OBELIX ® IDEFIX ® / © 2024 LES EDITIONS ALBERT RENE / GOSCINNY-UDERZO