Les Prisons du Futur Inspirées par Total Recall et Philip K. Dick

Imaginé par Hashem Al-Ghaili, ce concept vise à corriger les comportements déviants en implantant des souvenirs artificiels, rapporte Wired. Ces souvenirs, générés par l'IA, seraient codés et transmis directement au cerveau via l'ADN et l'ARN, modifiant ainsi la mémoire et les émotions du détenu. Les souvenirs pourraient provoquer des réponses spécifiques telles que l'empathie ou le remords, selon la nature du crime commis.

Al-Ghaili souligne que la science nécessaire à cette technologie existe déjà. Toutefois, des barrières éthiques demeurent. Les prisons actuelles échouent souvent à réhabiliter efficacement les détenus, comme en témoignent les taux élevés de récidive. Cognify promet une approche personnalisée où l'intensité et la durée des souvenirs seraient ajustées en fonction du crime.

L'inspiration de ce concept rappelle les œuvres de Philip K. Dick, où la manipulation de la mémoire et de la réalité est un thème central : on explore l'idée que les souvenirs implantés peuvent influencer profondément l'identité et le comportement. Le film de Paul Verhoeven, Total Recall, développe le court texte de Dicke, où le personnage principal découvre que ses souvenirs sont fabriqués, remettant en question la frontière entre réalité et illusion.

Pour les criminels, l'implantation de souvenirs pourrait être une méthode de réhabilitation. Cependant, cette technologie pose des questions éthiques majeures. Al-Ghaili admet que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour surmonter ces défis. La manipulation de la mémoire pourrait altérer la perception de soi, et il y a des risques de mésusage pour conformer les individus aux normes sociales.

Les sceptiques restent nombreux, mais Al-Ghaili croit fermement en l'avenir de Cognify. Si les restrictions éthiques peuvent être surmontées, il envisage cette technologie prête dans moins d'une décennie. La vision de prisons futuristes basées sur l'implantation de souvenirs artificiels pourrait transformer radicalement le système pénal.

Ce concept, bien qu'encore hypothétique, montre comment la science-fiction influence et inspire les avancées technologiques réelles. En fusionnant la réhabilitation pénale avec les technologies de manipulation de la mémoire, Cognify pourrait inaugurer une nouvelle ère de justice et de comportement humain.