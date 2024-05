Et la lumière fut : chez Amazon, on s'éclaire à la patate

Voilà des années qu’Amazon communique à tue-tête sur ses vagues d’embauches — tout en évitant soigneusement les plus délicates questions des conditions de travail. Pour mémoire, plus d’une personne sur dix quitte les entrepôts d’Amazon France avant la fin de sa première année. Passé deux années, on dénombre un départ pour cinq salariés et un cadre sur trois (voir l'enquête).

Afin de valoriser les formations dispensées, la communication est de mise : une jolie vidéo, poignante avec ce qu’il faut de pathos et d’émotion, souligne la démarche bienveillante. Une mère célibataire, soucieuse de « réaliser son potentiel » et d’améliorer le quotidien de sa fille décide donc de suivre l’une de ces formations.

On y voit la mère aimante (question de polarité) qui se démène à la maison pour bosser ses cours, et décroche sa qualification, pour montrer à son enfant « que tout est possible ». Même ce qui est scientifiquement impossible, la preuve en vidéo :

Voici donc comment, au terme d’une formation diplômante, qui lui a appris à enclencher l'éclairage d’un entrepôt, la maman épanouie et devenue une lumière apprend à sa fille à allumer une ampoule avec... deux pommes de terre. D'ailleurs, qu'on s’intéresse aux tubercules comestibles chez Amazon n’est peut-être pas sans lien avec la prolifération de rongeurs, constatée l’an passé dans un entrepôt de Saran ? Passons.

Subsistent peut-être quelques vestiges de cours de physique suivis au collège, ou de vagues réminiscences d'une émission de C'est pas sorcier. Il est en effet possible de produire de l’électricité avec des pommes de terre. Explications :

[…] une pomme de terre est traversée par une tension de 0,86 V et de 0,5 mA, donc il faudrait 1400 dérivations de 6 pommes de terres en série pour recharger un téléphone portable. Il nous faudrait donc 8400 pommes de terre en tout. (source)

À considérer qu’une patate pèse entre 80 et 320 g selon son calibre, il faudrait donc entre 672 kg et 2,68 tonnes pour envisager de charger son téléphone. À la brouette, parce qu'à ce niveau, se contenter d'une louche serait assez ridicule, nous aurions besoin de quelque chose avoisinant les 200 milliards de tonnes de patates pour remplacer une tranche nucléaire. Et qui plus est, s'éteindra au bout de quelques minutes.

Toutefois, il n'est pas nécessaire de recourir à une tranche nucléaire pour allumer une ampoule : en considérant un modèle de 60W, il nous faudrait disposer d'un joli parterre d’environ 23 tonnes de pommes de terre de 160 grammes par patate. Tout en considérant que cette alimentation en électricité ne durerait que quelques quelques minutes, tout au plus.

Ce à quoi il faut ajouter qu’il y aurait des pertes pour transformer le courant continu qui sort de la patate en courant alternatif. Le volume correspondrait donc à l’ordre de grandeur de la production annuelle d’un hectare de culture !

Bien loin des deux pommes de terre connectées que montre la publicité. Mais chez Amazon, on fait des miracles et on réalise tellement le potentiel des salariés qu'ils sont à même de défier les lois de la physique. Prochaine étape : fabriquer son trou noir avec un pot de yahourt, changer l'eau ferrugineuse en champagne

Le sociologue Jean Baudrillard, dont les oeuvres sont vendues sur Amazon, l’écrivait dans son ouvrage La Société de consommation : « La publicité tout entière n’a pas de sens, elle ne porte que des significations. » Chacun trouvera la sienne…

Nota bene : après avoir vidé une patate de son jus, il est hautement déconseillé de la consommer, elle peut être nocive pour la santé.

