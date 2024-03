Chevaucher la moto d'Akira, c'est désormais possible

Akira est une œuvre qui attise naturellement les fantasmes. Dans un Neo-Tokyo cyberpunk et post-apocalyptique, la bande de Shotaro Kaneda sillonne la ville sur leurs motos au style futuriste. Un soir, un des jeunes motards, Tetsuo Shima, développe de mystérieux pouvoirs psychiques à la suite d'un accident.

L'armée le capture pour réaliser une série de tests sur lui, mais Tetsuo s'enfuit et va trouver Akira, une mystérieuse force qui est au centre des expérimentations militaires et qui provoque la curiosité des autorités et de la population tokyoïtes. Dystopie qui mêle manipulations politiques, mouvement révolutionnaire sous fond de mythe messianique, et courses de motos dans un Tokyo caricaturalement futuriste, Akira a atteint le rang d'œuvre culte, autant pour son histoire que pour ses décors et ses designs hors du commun.

Parmi les raisons du succès de l'œuvre se trouve évidemment la moto rouge de Shotaro : elle crève l'écran dans l'anime et est devenu une référence centrale de la pop culture au cours des dernières décennies. Le studio barcelonais Bel y Bel permet aujourd'hui aux fans d'Akira — ou aux simples collectionneurs — de rouler avec ce fameux deux roues.

L'enseigne sait gâter les bikers fans de manga, puisqu'elle avait déjà créé une réplique du scooter de Bulma, de Dragon Ball. Cette fois-ci, le fidèle destrier de Shotaro Kaneda prend vie équipé d'un moteur électrique. La moto pourra atteindre les 100 km/h en 6 secondes pour une vitesse de pointe autour de 150 km/h. Elle sera disponible en série limitée sur commande, pour 24.000 €.