Un triporteur transportera hamacs et BDs, cet été à Angoulême

Du 15 juillet au 15 octobre 2024, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image propose le BibliamBDBulle : un triporteur équipé de trois roues, un guidon, sept hamacs et 200 bandes dessinées. Cette bibliothèque mobile éphémère renferme des trésors du neuvième art : BD franco-belges, comics ou mangas, spécialement sélectionnés pour les jeunes de 5 à 12 ans, mais tout aussi recommandés pour les adultes. Des adaptations littéraires aux albums historiques et scientifiques, il y en a pour tous les goûts et toutes les curiosités.

Sous une apparence ludique, le BibliamBDBulle est une invitation à la lecture, particulièrement pour les plus jeunes. Le dispositif visitera tout au long de la période estivale les bibliothèques et centres sociaux de toute la Charente, déployant à chaque fois ses couleurs, ses livres, ses hamacs et sa bonne humeur.

Au guidon, un médiateur-cycliste proposera lectures, quiz et jeux pour partager l’offre du vélo-bibliothèque. Ce projet est mis en place par la Cité, en partenariat avec la Médiathèque départementale, et bénéficie du soutien du ministère de la Culture

Z’Ambules et compagnie, l'association qui a conçu ce vélo particulier, s'est donnée pour mission de concevoir des espaces de convivialité et de partage mobiles.

Parmi les objets roulants qu'elle propose, en plus de la bibliothèque à trois roues, on trouve : l'Arlequin, qui une fois déployé devient une scène de théâtre, le Zicos, qui contient une vintaine d'instruments de musique sur deux roues, et la Bibliambule sur remorque, qui elle aussi transporte des livres et hamacs, mais tractée par une voiture cette fois.

A LIRE — Réenchanter le quotidien : la Bibliambule, fantastique bibliothèque mobile

Amandine Lagut, l'artiste à l'origine du projet, affirmait en 2015 auprès d'ActuaLitté vouloir « travailler à la réappropriation de l’espace urbain ». « Je suis partie d’une idée de fleur et de hamacs, avec des pétales qui se déploient. La bibliothèque n’est venue que bien après » ajoutait-elle, revenant sur l'origine du Bibliambule.

Crédits image : Z’Ambules et compagnie