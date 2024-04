Diamants sur couverture : un livre de Truman Capote à 1,5 million $

La Foire internationale du livre ancien de New York a accueilli un joyau de la reliure, dont la valeur est estimée à 1,5 million $. En hommage à l'écrivain Truman Capote, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, une édition exceptionnelle de Breakfast at Tiffany's était dévoilée dans l'enceinte de la Park Avenue Armory.

Présenté dans une cage noire, l'exemplaire arbore, sur sa couverture, des lignes perpendiculaires. Ces dernières suivent le plan de Manhattan, arrondissement de New York où se déroule l'action du roman. Elles sont par ailleurs tracées avec des diamants, tandis qu'un saphir marque l'emplacement du célèbre joaillier Tiffany, au croisement de la 5e avenue et de la 57e rue.

« Les rues de Londres sont pavées d'or, celles de New York de platine et de diamants », a souligné la relieuse Kate Holland auprès de l'AFP.

Ce livre très clinquant a été finalisé après trois années de travail, et résulte d'une collaboration entre les joailliers britanniques Bentley and Skinner et le libraire Lux Mentis, spécialisé dans les livres rares et anciens et installé à Portland, dans le Maine.

1035 diamants et une signature

Au total, la couverture de l'ouvrage compte 1035 diamants, atteignant, avec le saphir, un total de 30 carats. Mais le plus précieux se trouve peut-être à l'intérieur du livre, puisqu'il s'agit du seul exemplaire de ce roman dédicacé par Truman Capote lui-même.

La ravissante Holly Golightly mène une vie légère et frivole et traîne sur la Cinquième Avenue devant la vitrine de Tiffany, célèbre joaillier new-yorkais. Mais cette désinvolture, ce goût du luxe ne cachent-ils pas d'anciennes blessures soigneusement dissimulées sous une séduisante mélancolie qui fait chavirer le cœur des hommes ? - Résumé pour Breakfast at Tiffany's

La relieuse Kate Holland voit dans cette réalisation « une lettre d'amour à New York », même si elle reconnait être quelque peu « mal à l'aise » avec la valeur totale de l'ouvrage.

Présenté lors de la foire new-yorkaise, l'ouvrage y était en vente pour 1,5 million $. L'événement s'est clôturé ce dimanche 7 avril, et le libraire n'a donné aucune information sur un éventuel acheteur...

Photographie : illustration, Jer, CC BY-ND 2.0