La quatrième cuvée de la librairie Krazy Kat à déboucher

Si le dessin ne figure pas parmi ses talents, Matthieu excelle dans l’art de dénicher et mettre en lumière les meilleurs artistes dans sa librairie, la plus grande du Sud-Ouest dédiée au neuvième art. Toujours innovant, il a réussi à fusionner ses deux passions en un objet unique : une bouteille de vin dont l’étiquette est chaque année illustrée par un artiste local, en édition limitée, signée et numérotée.

Et glou, et glou, et glou

Un auteur plonge dans ses souvenirs de lecture et rend hommage, par un dessin sur l’étiquette, à un album de bande dessinée qui l’a particulièrement ému au cours de l’année de récolte du millésime. Que lisait-on pendant les vendanges ? Quelle émotion a traversé le vin et la bande dessinée cette année-là ? En 2024, nous dégustons et nous rappelons le millésime et les lectures de 2020.

L'artiste belge et aquitain de Pujols-sur-Ciron, Christian Durieux, a illustré cette cuvée. Auteur multi-primé et virtuose graphique reconnu, il a créé Geisha, Les Gens Honnêtes et Spirou Pacific Palace. Pour cette étiquette, il a choisi de rendre hommage à Peau d'Homme de Zanzim et Hubert, publié chez Glénat, le livre qui l’a le plus marqué en 2020.

La modernité de cette fable de la Renaissance, abordant les thèmes du genre et de l'homosexualité, a séduit Christian Durieux. Il a illustré l’ambivalence des protagonistes, représentés enlacés, têtes-bêches comme dans une carte à jouer, leurs chevelures et barbes se mêlant.

Le partenaire vigneron

Le Château Réaut, à Rions (appellation Cadillac Côtes de Bordeaux), appartient à près de 700 copropriétaires unis par une philosophie de partage amical et original. Ses vins rouges, blancs et rosés se distinguent par leur qualité gustative et olfactive, plusieurs fois récompensés par la critique, tout en restant accessibles. Classé Haute Qualité Environnementale (HVE), le Château Réaut s’engage désormais vers la certification bio.

Copropriétaire depuis 2019 de vignes sur ce domaine, la librairie Krazy Kat propose du Château Réaut à ses clients dans son bar, situé au cœur de ses locaux, avec une terrasse conviviale très prisée des amateurs de BD.

Une dégustation gratuite, en présence du vigneron Yannick Evenou, est organisée au bar de la librairie Krazy Kat (10 rue de la Merci, Bordeaux) le jeudi 20 septembre de 18h à 20h30. Des passes gratuits pour Bordeaux Fête le Vin seront à gagner, et le vin sera vendu au prix de 14,90 euros TTC, le même prix qu’à emporter. Christian Durieux dédicacera ses livres à cette occasion, exclusivement pour les acheteurs d'une bouteille ou plus.

Lors des précédents millésimes, Alfred en 2021, Jean-Denis Pendanx en 2022, Christian Cailleaux en 2023 se sont succédés sur cette collection annuelle... qui rappelle celle de Mouton-Rothschild !

De gauche à droite : Yannick Evenou, Christian Durieux et Matthieu Saint-Denis

Crédits photo © Krazy Kat