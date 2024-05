Bretagne : Bécherel, ce village d'irréductibles libraires

Loin des centres villes où les petits commerces meurent à petit feu, loin de la librairie omniprésente et omnipotente qu'est Amazon, ce n'est pas que pour son nom que la Cité du Livre de Bécherel a de quoi réjouir les amoureux de mots, de bouquins et de leurs points de vente.

Tout a commencé dans les années 80, une association dénommée Savenn Douar cherchait à implanter un projet culturel dans la campagne bretonne. Ses adhérents se sont alors intéressés au village de Bécherel, classé Petite cité de caractère depuis 1978, mais qui voyait sa population décliner à vue d'oeil.

L'idée d'une « cité du livre », sur le modèle de ce qui se faisait au Pays de Galles ou dans les Ardennes belges, séduit les membres de Savenn Douar qui voient en Bécherel le lieu parfait pour un tel concept. Un projet séduisant, certes, mais peut-être un peu fou aussi : « installer une librairie hors de la ville, ça ne se faisait pas » se souvient Yvonne Prêteseille, membre fondatrice de l’association.

En 1989 est alors décidée de la tenue de la première Fête du livre du village, pour le week-end de Pâques. La communication faite autour de l'événement permet aux libraires de la région, qui s'installent au rez-de-chaussée des habitations, de répondre présents, et au public de venir en masse dans ce petit bourg breton.

La Cité du livre devient à partir de ce moment-là permanente, ce qui convainc même certains habitants de Bécherel de changer de vie pour devenir libraire. À ceux-là s'ajoutent des bouquinistes itinérants qui décident de s'installer définitivement dans ce charmant village.

Les années 90 voient ainsi rapidement fleurir 3 librairies, qui n'en deviendront plus tard qu'une seule : la librairie Abraxas-Libris. Cette dernière fait aujourd'hui partie des 12 librairies de livres anciens et d’occasion, 2 ateliers de reliure, 1 calligraphe, 1 calligraphe-enlumineur, 1 illustrateur BD et des ateliers d’artistes qui peuplent Bécherel. L'ensemble de ces commerces vit comme un seul corps, lié par les fibres de la « solidarité », mot sur lequel insiste Yvonne Prêteseille.

En 2011, une Maison du livre a ouvert ses portes à Bécherel, enrichissant l'offre culturelle locale avec des expositions, ateliers, résidences artistiques, et animations tout au long de l'année, en complément des désormais traditionnelles Fête et Nuit du livre. À Bécherel, l'afflux des passionnés de lecture a métamorphosé le village, qui attire environ 80.000 visiteurs par an, d'après l'ancienne adjointe à la culture. Depuis, sept autres Cités du livre ont vu le jour en France.

Place de Bécherel. Par Yves LC, CC BY 3.0

