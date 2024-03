Amour et désir : Alt Love redéfinit la romance pour les hommes

« Explorez un terrain de jeu littéraire où l’audace et l’innovation rencontrent la puissance de l’amour et du désir. » Car Alt Love, nouvelle collection de La Volte, explore véritablement un vide éditorial de son catalogue, comme celui des confrères. La collection cherche les limites des genres pour mieux les confondre.

Les titres mêlent ainsi des éléments fantastiques à une révision audacieuse de la culture masculine contemporaine. Et l’éditeur de promettre « des histoires captivantes où les héros masculins sont libres d’exprimer toute la complexité de leurs émotions, de leurs désirs et de leurs luttes ». La maison, qui publie entre autres Alain Damasio, fête ses 20 ans en 2024, avec plusieurs événements et temps forts.

Deux premiers titres sont prévus, le 15 mai : Le rugissement des sirènes, t.1 Coeur indomptable, de Corentin Malatre.

Carmin, chevalier-moine de la couronne, doit affronter les terribles mers de la désolation pour retrouver le joyau de la couronne. Solitaire et courageux, il est le seul à pouvoir faire face aux pièges tendus par Molficius, le demi-frère du roi qui rêve de vengeance. Mais sa quête prend une autre tournure quand il rencontre la belle Elyna, une Sirène rebelle à l’empire, qui va le captiver — mais les relations inter-humanoïdes seraient-elles plus complexes qu’il ne l’envisageait ? Et qu’adviendra-t-il du royaume ?

- C’est totalement faux ! Je te connais, je t’ai aimée au premier regard – ne lève pas les yeux au ciel comme ça. Et tu crois que c’est facile, pour moi ? J’ai un royaume à sauver, tu arrives dans ma vie comme un rêve auquel je dois résister, tu me tentes et...»

Extrait : « C’est ce que je suis pour toi ? Une belle voix, des coquillages sur les seins, une queue de poisson? - Non... J’ai grandi avec les histoires de ton peuple, j’ai rêvé des Sirènes : tu es tellement plus...

Le même jour, Le Sang à la peau, de Sylvain Guntersson, explorera L’énigme de l’amour immortel.

Quel est ce feu à l’horizon ? Barduk est un fier barbare de la tribu du Nord, et le héros de son peuple. Fils de l’unificateur des clans, il doit à présent mener les siens dans une terrible bataille : il se murmure qu’à l’Est, Gramil, le grand Dragon Noir, serait de retour en ces terres. Mais Barduk ne peut combattre seul — il a besoin de sa compagne, Saline, pour trouver son courage. Devra-t-il vraiment demeurer un pur guerrier pour sauver les terres du Septentrion ?

Extrait : Je jetai le tibia que je tenais à la main, et me détournai du verre d’hydromel que le chef de guerre me tendait. Le sang, les tripes, boire dans le crâne des ennemis vaincus – était-ce vraiment moi, ou un pur héritage de ma famille Cimérienne ? J’entendis les grognements offusqués derrière moi – le chef de guerre s’étranglait, devenait berserk, et ils durent se mettre à six pour le contrôler. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux – la gloire, le dra- gon, tout ça attendrait. Une fois revenu dans ma hutte, je retrouvai Saline, qui s’occupait de préparer mon repas dans ses sous-vêtements de cuir. Je soupirai.

« Mon beau guerrier, viens te reposer – tu as mérité mes faveurs...

- T’en a pas marre, des fois ?

- Que.. quoi ?

- T’en a pas marre de te taper la popote, de te déplacer dans le camp prête à ce que n’im- porte qui te colle ou menace de te mettre une trempe, de faire comme si tu avais besoin de moi pour protéger ton honneur ?

- Barduk, qu’est-ce qui t’arrive ? Tu veux un crâne d’hydromel..?

- C’est juste... enfin je ne suis pas que des muscles, quoi... Et l’organisation barbare nous enferme drôlement, tu penses pas..? »

Je vis un éclair malicieux passer dans les yeux de Saline, une expression que je ne lui connaissais pas, planquée derrière le décorum habituel. Elle se pencha vers moi, me passa une main sur la nuque, et me susurra à l’oreille..

« Et toi ? N’en as-tu pas assez de jouer les gros durs, de boire quand tu n’en as pas envie et de cacher tes crampes d’estomac, de prendre des décoctions du shaman pour pouvoir coucher ?

-...

- Si tu crois que j’ai choisi d’être une princesse Barbare... Il est grand temps qu’on ait une discussion sérieuse, toi et moi. »