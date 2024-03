L'inventeur fou qui donne vie aux idées de Gaston Lagaffe

Naoki Urasawa, lauréat d'un Fauve d'honneur du Festival d'Angoulême en 2018, connu pour ses séries Monster et 20th Century Boys, n'a jamais caché son admiration pour un certain Bob Dylan. Pour la parution d'un best of du chanteur folk, il s'est penché sur la carrière et la vie de celui-ci, avec son talent de mangaka...