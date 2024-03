Après la mort de Toriyama, le premier parc Dragon Ball au monde  

Au cœur de Qiddiya, le mégaprojet de divertissement et de tourisme situé non loin de Riyad, la capitale saoudienne, se dressera ce parc dédié à la quête de Son Goku pour être le guerrier le plus puissant de l'univers. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre la Qiddiya Investment Company et Toei Animation, annoncée vendredi 22 mars. Les deux structures ont parlé d'un « partenariat stratégique à long terme ».

Avec une communauté estimée à 13 millions de passionnés de manga et d'anime en Arabie Saoudite, et près de 85 millions dans l'ensemble du monde arabe selon Manga Productions, l'entreprise saoudienne spécialisée dans la production et la distribution d'anime, ce parc promet d'être un lieu de pèlerinage pour les fans.

Le parc, qui s'étalera sur une superficie de plus de 500.000 mètres carrés, proposera sept univers différents, chacun recréant fidèlement des décors emblématiques de la série originelle, tels que la Kame House, la Capsule Corporation et la Planète de Beerus. Qiddiya ambitionne de devenir un site d'une envergure deux fois supérieure à celle de Disney World en Floride.

Selon Toei Animation, plus de 30 attractions, dont cinq manèges à la pointe de la technologie, peupleront ce parc thématique. Des hôtels et des restaurants inspirés de Dragon Ball complèteront l'offre.

Depuis sa première publication en feuilleton en 1984, la série a établi son statut de l'une des séries manga les plus vendues de tous les temps, contribuant à la démocratisation globale du manga. Une popularité encore amplifiée par le succès persistant de ses adaptations en anime en France et dans le monde occidental.

