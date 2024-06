Monter un terrain de volley-ball pour parler d'un manga

Série de Haruichi Furudate (traduction Jacques C), Haikyû !! Les As du volley n’a rien de commun avec cet anime des années 90 où une mijaurée de 18 ans tombait en pâmoison à la seule évocation du joueur dont elle était folle amoureuse. Ah, Jeanne et Serge… coup de foudre au match de volley-ball, amour dès le premier regard, etc.

Bim, bam, boum

Les personnages de Furudate font bien tomber la foudre, mais assurément pas celle de la passion amoureuse, et uniquement sur les terrains. En 45 tomes (si, si…), le mangaka a donné au sport la même intensité que celle apportée par Takehiko Inoue dans Slam Dunk (trad. Misato Raillard, adaptation : Eric Montésinos) : exploits sportifs hors norme, joueurs surmotivés et terrain brûlants d’action…

Série de sport iconique, écoulée à plus de 55 millions d'exemplaires dans le monde entier, Haikyû!! est un manga de volley-ball écrit par Haruichi Furudate. Catégorisé shonen (qui signifie bande dessinée pour adolescents masculins), Haikyû !! est une œuvre en éditée en France chez Crunchyroll / Kazé et au Japon par la maison d'édition Shueisha.

Mon équipe et moi

Nous suivons l'histoire de Shoyo Hinata dont le rêve est de devenir un champion dans sa discipline sportive. Du haut de son mètre soixante-trois, Hinata possède une détente magistrale et un sens du jeu inné, qui lui permettent de compenser sa taille.

Frappé par une lourde défaite en 3e, lors d'un tournoi officiel face à l'équipe menée par le très talentueux Tobio Kageyama, il s'est juré de prendre sa revanche. En arrivant au lycée Karasuno, il s'inscrit au club de volley-ball et tombe sur son ennemi juré avec qui il doit faire équipe.

C'est l'évolution de leur relation, mêlant confiance et rivalité, qui articule les 45 volumes de la série. L'histoire développe chaque personnage de l'équipe de Karasuno, mais également d'autres équipes formidables, composées de joueurs redoutables par leur talent, leurs aptitudes physiques et leurs compétences.

Des amitiés et des rivalités se nouent au fil du récit, toutes naissantes de cette passion commune et inébranlable pour le volley-ball. Un condensé d'esprit shonen qui parle avant tout de dépassement de soi !

Haikyû !!, série culture

La création d’une exposition dédiée à un manga de sport permet de mettre en avant les nombreux procédés iconographiques employés dans ce genre particulier. D’un point de vue imagerie, plusieurs techniques graphiques sont employées dans Haikyù !! pour mettre en image des corps en mouvement. L’auteur joue avec la taille des cases et la profondeur de champ pour donner une impression de dynamisme.

Impression qui est également développée par la forme que prennent les cases, leur agencement dans la planche, l’usage des pleines et doubles-pages, les personnages qui en sortent. Tout cela renforce le côté spectaculaire d’une action qui ne peut se limiter à rester dans un cadre. L’usage des c< traits de vitesse », est devenu primordial pour représenter un personnage en action. Dans ce procédé technique, l’arrière-plan est remplacé par une multitude de traits parallèles ou convergents, pour créer un déplacement rapide.

Pour dynamiser une action de sport et la rendre plus impressionnante, les onomatopées sont utilisées à chaque occasion marquante. À l’instar d’une bande-son, la typographie, la disposition et la taille des onomatopées amplifient la scène jouée pour la rendre davantage épique.

Mettre en avant la série Haikyù !! permet de mettre en lumière tout le travail et la recherche graphique de l’auteur sur 45 volumes. Si son encrage est plus épais dans les premiers volumes de la série, Haruichi Furudate va au fur et à mesure des matchs, aussi bien privilégier le mouvement brut, que le respect de l’anatomie du corps.

Prôner les valeurs du dépassement de soi et du collectif, dans une œuvre qui met en scène des lycéens qui ne vivent que pour leur passion du volley-ball, peut développer hez le lecteur un sentiment d’appartenance aux équipes suivies au cours du récit.

Bien que l’on ne connaisse pas toutes les règles ou que l’on n’apprécie pas particulièrement le sport traité, ce genre de manga à cette faculté de capter l’attention, de faire vivre des lotions fortes, qui alterneront entre admirations, tristesse et fierté.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Quatre week-ends de bande dessinée : les 28es RDV BD d'Amiens