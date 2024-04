Crossover de cauchemar : les Avengers face aux Xénomorphes d'Alien

Au début des années 1990, côté DC, Batman avait affronté le Predator dans une mini-série concoctée par Dave Gibbons, Adam et Andy Kubert. Le monstre aux dreadlocks avait ensuite croisé le fer avec les Xénomorphes, à la fois en bande dessinée et sur le grand écran, avec deux longs-métrages, en 2004 et 2007.

En 2024 s'annonce une autre rencontre entre personnages de la pop culture, puisqu'une série inédite mettra en scène les Avengers et les Xénomorphes, plus redoutables que jamais. Titrée Aliens vs. Avengers, ou AvA pour les intimes, elle sera scénarisée par Jonathan Hickman (Avengers, Iron Man, Secret Warriors...) et dessinée par Esad Ribić (Loki, Thor...).

« L'un des aspects les plus cools de ce projet, c'est la manière dont nous avons pu mettre du Alien dans les Avengers et des Avengers dans le monde d'Alien », assure Hickman. « Je pense que les fans seront surpris de la manière dont les deux univers s'accordent, un peu comme le chocolat se marie parfaitement au beurre de cacahuètes », promet le scénariste à Entertainment Weekly.

Les éléments de l'histoire dévoilés pour l'instant sont assez simples : les Xénomorphes, malgré les efforts d'Ellen Ripley, ont réussi à atteindre la Terre. Entre eux et la destruction de l'humanité se dresse toutefois une équipe de super-héros, et non des moindres... Les Avengers.

Disney semble ouvrir les vannes pour mêler sans vergogne les différentes licences de son catalogue : en février dernier, le groupe dévoilait ainsi Uncle $crooge and the Infinite Dime (Oncle Picsou et le Sou de l'Infini), une fusion entre Donaldville et le monde des Avengers, dans laquelle Picsou affronte un double maléfique...

En version originale, le premier numéro d'Aliens vs Avengers sera disponible le 24 juillet, quelques semaines avant la sortie d'Alien: Romulus (réalisé par Fede Álvarez) au cinéma, le 14 août 2024. Le monde est bien fait...

Photographie : Xénomorphe de Mire Lee, d'après Hans Ruedi Giger (illustration, Hossam el-Hamalawy, CC BY 2.0)