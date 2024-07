Ils l'ont échappé belle : comment la Mort les a ratés de peu

De l'Antiquité à nos jours, découvrez le portrait de 30 graciés célèbres de l'histoire ainsi que les raisons pour lesquelles leur sauveur a finalement annulé leur condamnation. Du petit peuple à la noblesse, coupables ou innocents, ils partagent tous le fait d'avoir été graciés pour des raisons diverses et variées, souvent peu de temps avant l'exécution de leur peine.

« L’écrit de Marlène Sándor est un voyage spatiotemporel, une navigation à travers les siècles, les pays, les coutumes, les lois, la grande histoire et l’histoire de ces êtres, criminels, innocents, confrontés à des hommes qui ont le pouvoir de décider de la vie et de la mort... », écrit la philosophe Zarina Khan.

La grâce, dérivée du latin "gratia" signifiant "bienveillance", ne résulte pas toujours de la décision d'un souverain ou d'un président. Parfois, une machine défectueuse, un incident imprévu ou même un signe divin suffisent.

Les anecdotes recueillies par Marlène Sándor sont étonnantes, pittoresques, parfois drôles, souvent émouvantes. Chaque récit dévoile une part d'humanité. Ce livre est un voyage à travers la barbarie et la justice, l'injustice et le miracle, où l'on croise Napoléon, Pol Pot, Jules César, Louis XIII, Abraham Lincoln, Charles de Gaulle et le pape Clément.

« Les anecdotes sont pittoresques, drôles parfois, émouvantes souvent. L’humanité s’y dévoile, et son évolution positive est réconfortante. C’est un voyage à travers la barbarie et la justice, l’injustice et le miracle. Un hommage aux morts, une ode à la vie et aux vivants. Merci pour ce livre nourri d’espérance. »

Les éditions de L'Opportun nous en proposent les premières pages :

