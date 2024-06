Haddock bourré, un modèle nu, des criminels : la grande Battle a sonné

Qui n’a pas assisté à l’un de ces moments d’anthologie durant les Rendez-vous de la BD d’Amiens gagnerait à réserver sa place pour l’an prochain. Quand l’animateur se prend pour un commentateur sportif le soir du Super Bowl ou d’un septième match de finale de NBA, mais en version totalement détendue, l’affaire s’annonce prometteuse.

Des plaisanteries les moins accessibles pour le jeune public aux calembours borderline, en passant par les clins d’œil aux spectateurs du coin, Axel Colin, médiateur du Pôle éducatif dans l’association On a marché sur la bulle mérite à lui seul le détour. Prêts ?

Tu pensais savoir dessiner ? Eh ben vas-y !

Le principe est simple : trois épreuves, et des dessinatrices et dessinateurs soumis à rude épreuve, avec une pression hors du commun. Dessiner, certes, mais en temps réel, devant les caméras et soumis à l’approbation (ou la sanction) du jury — en l’occurrence un visitorat venu se régaler.

Première épreuve : le nu, classique dans l’apprentissage du dessin. Et pour ce faire, annonce Axel Colin tout de go, il sera le modèle. « Faites de moi ce que vous voulez, je suis libre de droits. » Gloups ? Mais tout d’abord, présentation des gladiateurs entrés dans l’arène avec leur consentement, mais ignorant tout de ce qu’il s’apprêtent à subir.

Steve Baker et Zelba

Jordi Lafebre et Stella Lory

Et le modèle, qui s'est littéralement deshabillé devant un public déchainé ? Ecce homo :

Axel Colin

Les résultats ? Oh, disons qu'il y a du bon et du beau et Dubonnet, évidemment :

Épreuve deux, c’est parti : deux portraits de criminels hautement recherchés — mais certainement pas par les forces de police du coin — sont affichés sur l’écran géant. Charge au public d’en établir la description la plus fidèle pour que dessinateurs et dessinatrices reproduisent ce portrait robot.

COUPABLES (mais de quoi ?)

La première, Queen Soso, est accusée d’avoir fait fortune dans les courses de poules illégales, puis, après l’échec d’un album baptisé Beyonché, où elle reprenait les tubes de la star en version picarde, elle s’est lancée dans un réseau de prostitution de caniches nains. « À coups de pelles et de râteaux, elle a gravi les échelons de la criminalité locale avant d’être condamnée pour voie de fait sur un juge, lors d’une soirée Chartreuse. »

Condamnation : 30 ans à diriger le festival des Rendez-vous de la BD d’Amiens. Oups ? Ne serait-ce pas la directrice de l’événement qui s’affiche, Sophie Mille ? Non… Mais alors, du portrait aux dessins ? Verdict tout de suite :

dessin par Stella Lory - hilare de ses prestations

réalisation de Zelba quelque peu préoccupée du résultat

Second criminel ? Il aura tué son premier chasseur de dédicace en 1996 et depuis, accomplirait chaque mois de janvier 28 homicides. « Les enquêteurs ont trouvé que les légumes de son jardin avaient un goût de chaise pliante… » Tiens, amusant, il a comme un faux-air de Thierry Cavalié, président de l’association On a marché sur la bulle.

Cette fois encore, la description vire au cauchemar hilarant : des détails qui partent en cacahuète complètement, et dont le public se régale. Conclusion ? Eh ben…

Dessin de Steve Baker

Jordi Lafebre dans ses grandes oeuvres

Famille, je vous hais-me

Ultime épreuve, pour départager les équipes dessinez un repas de famille, où les protagonistes seront proposés par les spectateurs. Des figures familiales, tirées des mondes de la BD, du cinéma, de l’animation – ou plus simplement, mamie qui démonte papi avec un rouleau à pâtisserie ?

Les demandes du public seront à la (dé) mesure de l’animation : un capitaine Haddock bien bourré, un Titeuf blasé d’être là, une Nausicaa sortie de la vallée dans le vent, qui savoure son repas et la coccinelle de Gotlib qui tourne autour de la table.

En attendant la vidéo intégrale de cette animation hors norme, que les RDVBD proposeront prochainement, un seul commentaire : mazette...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

