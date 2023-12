Mytho ou Mytho ? Entre légende et canular, choisissez bien...

Alors oui, une légende reste une histoire, enrichie au fil des âges par des variantes et autres réécritures. Des fictions antiques aux mythes modernes, il n'y a d'ailleurs qu'une question de temps. En publiant son célèbre ouvrage Mythologies, le sociologue Roland Barthes nous l'avait bien démontré : l'humanité est friande de ces récits, à même de structurer une société, voire une civilisation.

Ça, c’est fait.

Jouer à Mytho ou Mytho impliquera donc une équipe de joyeux drilles, prêts à en découdre avec leurs souvenirs du lycée, voire du collège, pour les plus aguerris. Les 120 cartes du jeu comportent chacune une interrogation, plus ou moins tordue, et au dos, une réponse. Pour gagner, il faut accumuler un maximum de cartes, donc fournir un maximum de bonnes réponses. Ce qui implique que l’on peut n'être que deux autour de la table, mais qu'à trois, déjà, une autre ambiance règne. ActuaLitté n'a eu peur de rien : nous étions sept à prendre l'apéritif. Donc à jouer.

À plusieurs, l’intérêt grandi puisqu’une dimension de rapidité a été introduite : pour ajouter à la résolution du vrai ou faux (mytho, ou mytho), nous avons décidé de récompenser le premier ou la première à fournir la bonne réponse. Et sanctionner celui ou celle qui se trompait — pour le coup, les suppliciés de la mythologie grecque ne manquent pas. Par exemple : Tantale interdit d’approcher sa coupe de champagne durant un tour de jeu pour s’être trop hâtivement exprimé… Ceci n’est qu’une variante suggérée, somme toute assez raccord avec le principe global.

Pour chaque carte, compter 15 à 45 secondes de jeu, le temps de trouver la réponse, d’argumenter avec plus ou moins de mauvaise foi, de chercher sur son smartphone si le jeu ne se trompe pas lui-même dans l’explication fournie, puis rigoler, faire la tronche pour les mauvais perdants, etc. Sachant que toutes les questions sont posées avec une tournure de phrase qui prête à sourire…

En somme, Mytho ou Mytho assure une grosse vingtaine de minutes de bonne humeur — sauf quand l’un des participants a fait des études poussées en la matière. Mieux vaut, en ce cas, le coller aux fourneaux pendant que tout le monde s’amuse de son ignorance ou s’étonne des réminiscences qui surgissent.

La partie s’achèvera logiquement à la fin de la première bouteille, mais rien n’empêche de prolonger le plaisir, évidemment. À l’approche des fêtes, pour éviter les sempiternelles conversations de la période ou les silences gênants, on recommandera ce petit jeu sans prétention — et pour 9,95 €, peu de raisons de se priver.

Vraiment ? Eh bien, il faut reconnaître que les questions pièges sont parfois grossières, bien qu’amusantes, et qu’il est difficile de se laisser prendre tant les bobards sont flagrants. Et puis, on regrettera aussi quelques redites avec des cartes reprenant finalement un sujet déjà abordé par une autre, ce qui rend quelques devinettes inutilement redondantes. Les mythologies de par le monde sont suffisamment riches pour éviter ce type d’écueil.

Dernière réserve : la grande majorité des sujets tourne beaucoup autour de la mythologie greco-romaine (disons, grecque, pour être plus justes). Les incursions dans les univers égyptiens, nordiques ou aztèques et mayas demeurent rares — l’Asie ou l’Amérique du Nord étant absentes. Quant à l’Afrique, elle n’existe tout bonnement pas. Cela manque de diversité, rendant le jeu strictement européano-centré.

Pour le coup, une seconde édition, sur la même approche humoristique gagnerait à chercher plus de diversité. On trouvera ci-dessous une liste des pièges à résoudre, pour se mettre dans l'ambiance.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0