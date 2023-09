Cryptomonnaies : des livres éclairent le sujet

Les informations sur les cryptomonnaies qui circulent sur les réseaux sociaux sont souvent variées, allant des actualités légitimes aux rumeurs non fondées et aux arnaques potentielles. Les réseaux sociaux sont des plateformes populaires pour discuter des dernières tendances dans le monde des cryptomonnaies, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent trouver des informations sur les prix actuels, les développements technologiques, les nouvelles réglementations, et même des analyses de marché. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que toutes les informations ne sont pas vérifiées ni fiables. Les investisseurs doivent être prudents et vérifier la source des informations avant de prendre des décisions financières importantes.

De très nombreux sites proposent de donner des informations essentielles pour la compréhension des marchés liés au trading des monnaies virtuelles. Il est souvent difficile d'y voir claire. Les plateformes permettant l'achat et la vente de cryptomonnaies sont aussi très nombreux, avec des interfaces informatives multiples. Quand il s'agit de faire un choix, il est donc primordial de se renseigner, et d'aller à la source des informations que l'on a pu lire à droite ou à gauche sur les réseaux sociaux, notamment.

En effet, les réseaux sociaux sont également un terreau fertile pour les escroqueries liées aux cryptomonnaies. Des individus malveillants peuvent tenter de convaincre les utilisateurs d'investir dans des projets frauduleux ou de leur fournir des informations de compte sensibles. Par conséquent, il est impératif de faire preuve d'une extrême vigilance et de ne pas céder à la pression pour investir rapidement. La prudence et la recherche approfondie sont de mise pour quiconque s'intéresse aux cryptomonnaies et utilise les réseaux sociaux comme source d'information. C’est pourquoi, il est important d’acquérir d’abord un véritable savoir avant de se lancer dans l’aventure. Cela peut passer par la lecture de livres de référence en la matière.

Mastering Bitcoin (2017, 398 pages, 24.84 €)

Ecrit par l'auteur Andreas M. Antonopoulos, Mastering Bitcoin, accessible uniquement en anglais, est un ouvrage de référence essentiel pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des cryptomonnaies, en particulier Bitcoin. Le livre explore en détail les principes techniques sous-jacents à Bitcoin, démystifiant sa complexité pour les lecteurs de tous niveaux. Il couvre des sujets cruciaux tels que la cryptographie, la blockchain, le minage et les transactions, fournissant ainsi une base solide pour comprendre comment Bitcoin fonctionne.

Antonopoulos ne se contente pas d'expliquer les aspects techniques, il examine également les implications sociales, économiques et politiques de Bitcoin. Il met en évidence le potentiel de Bitcoin à perturber les systèmes financiers traditionnels et à offrir une autonomie financière aux individus. De plus, il aborde les questions de sécurité et de confidentialité liées à l'utilisation de Bitcoin, donnant aux lecteurs des conseils pratiques pour protéger leurs actifs numériques.

Le livre se distingue également par sa clarté et sa pédagogie. Antonopoulos utilise des exemples et des analogies simples pour rendre les concepts complexes compréhensibles, ce qui en fait une ressource précieuse pour les débutants tout comme pour les experts en cryptomonnaie. Dans l'ensemble, "Mastering Bitcoin" est une lecture incontournable pour ceux qui cherchent à approfondir leur connaissance de Bitcoin et des technologies blockchain qui sous-tendent cette révolution financière.

The Internet of Money (2016, 152 pages, 12 dollars)

Également disponible simplement en anglais et signé aussi par Andreas M. Antonopoulos, The Internet of Money a pour particularité d’offrir une compilation d’une série de conférences et d'essais qui examine l'impact potentiellement révolutionnaire des cryptomonnaies et de la blockchain sur l'économie mondiale. Il aborde des sujets tels que la décentralisation, la sécurité financière et l'autonomie individuelle, tout en présentant des anecdotes inspirantes sur l'adoption de Bitcoin dans le monde entier.

Chacune des conférences et des essais aborde des sujets clés tels que la décentralisation, la sécurité financière, l'autonomie individuelle et l'impact de ces technologies sur les marchés financiers traditionnels. Antonopoulos souligne également l'importance de la participation communautaire et de l'éducation pour garantir une adoption responsable et éthique de ces technologies. Le livre raconte des histoires inspirantes de personnes et de communautés du monde entier qui ont embrassé Bitcoin et la blockchain pour résoudre des problèmes économiques et sociaux, montrant ainsi comment elles peuvent avoir un impact positif sur la vie des gens.

The Internet of Money offre une perspective fascinante sur l'avenir des cryptomonnaies et de la blockchain en tant que forces potentielles de transformation globale. Il encourage les lecteurs à réfléchir de manière critique sur l'avenir de la monnaie et de la finance tout en leur offrant des idées précieuses sur la manière de s'engager de manière responsable dans cet espace en constante évolution.

Bitcoin et Cryptomonnaies pour les Nuls (2018, 304 pages, 20 €)

Signé Daniel Ichbiah et Jean-Martial Lefranc, ce livre de la célèbre collection des éditions First fait référence quand on veut s’initier aux complexités des monnaies virtuelles. On apprend ce qu’il en est de ces nouvelles technologies, tout en étant extrêmement sensibilisé aux dangers que représente le trading de ces devises qui n’en sont pas vraiment, ou, du moins, pas totalement.

Si l’on connaît bien, ou croît bien connaître le Bitcoin, il existe en réalité aujourd’hui une myriade de monnaies virtuelles, qui ont des existences bien distinctes, avec des montées en puissance, et des effondrements sensibles aussi. On a vendu, aux origines, ces monnaies comme plus sécurisées que celles émises par les Etats, mais il faut rester très vigilant dans la sélection des produits, mais aussi dans les plateformes que l’on utilise pour acheter et vendre.

On peut faire confiance, sur ce point, à la liste noire de l’Autorité des marchées financiers (AMF), même si celle-ci doit sans cesse être mise à jour, face au renouvellement constant des interfaces frauduleuses qui sont créées pour appâter des clients peu au fait des réalités. Choisir une plateforme reconnue par les autorités françaises et dont le siège est basé en France est une des premières choses à faire. Dans le cas contraire, on prend des risques très importants et toute action juridique sera très compliquée à mettre en œuvre.

