Bitcoin : des livres pour aider à la prise de décision

Le Bitcoin a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes se faisant appeler Satoshi Nakamoto. Il s'agit de la première cryptomonnaie décentralisée, fonctionnant sur la technologie de la blockchain. Au début, le Bitcoin n'avait qu'une valeur insignifiante et était principalement utilisé par des passionnés de la technologie. Cependant, au fil du temps, son adoption a augmenté, et il est devenu de plus en plus populaire en raison de ses caractéristiques uniques, telles que l'anonymat des transactions, la sécurité et la limitation de l'offre.

En 2013, le Bitcoin a connu son premier véritable engouement médiatique et sa valeur a commencé à grimper de manière spectaculaire. Des investisseurs institutionnels et des particuliers ont commencé à s'intéresser à cette nouvelle classe d'actifs, et son prix a connu des hausses vertigineuses, mais aussi des baisses importantes, caractéristiques de sa nature volatile. De nombreuses plateformes de trading, dont Immediate Edge, ont ouvert les portes de cet univers à un ensemble de plus en plus vaste d'investisseurs. La popularité croissante du Bitcoin a également entraîné l'émergence de centaines d'autres cryptomonnaies, donnant naissance au phénomène des "altcoins".

Depuis lors, l'histoire du Bitcoin a été marquée par des fluctuations de prix spectaculaires, des piratages d'échanges et des débats sur son utilisation et sa régulation. Malgré cela, le Bitcoin a réussi à se solidifier comme une classe d'actifs reconnue, avec de grandes entreprises et institutions financières qui y investissent et l'acceptent comme moyen de paiement. Toutefois, son avenir reste incertain, car les débats sur la régulation, l'évolutivité et la concurrence d'autres cryptomonnaies continuent de faire rage.

Bitcoin, la monnaie acéphale (CNRS Editions, 2023, 24 €)

Dans cet ouvrage Jacques Favier, Adli Takkal Bataille et Jean-Joseph Goux (pour la préface) se penchent sur le phénomène du Bitcoin en tant que monnaie décentralisée. Ils explorent les origines et le fonctionnement du Bitcoin, mettant en lumière son architecture basée sur la technologie blockchain et sa nature "acéphale", c'est-à-dire dépourvue de contrôle centralisé par une autorité financière ou gouvernementale.

Avec cette deuxième édition qui fait suite au succès rencontré par cette publication en 2027, les auteurs examinent les avantages et les risques liés à l'utilisation du Bitcoin en tant que moyen de paiement et réserve de valeur alternative aux monnaies traditionnelles. Ils abordent également les implications économiques et sociales du Bitcoin, notamment en termes de souveraineté monétaire et de relations avec les institutions financières. De son côté, en France, l'Autorité des marchés financiers (AMF) met régulièrement en ligne des articles pour se prémunir des arnaques qui existent autour des cryptomonnaies.

À travers une approche pédagogique, cet ouvrage permet au lecteur de mieux comprendre les enjeux liés à cette cryptomonnaie et ses répercussions potentielles sur l'avenir du système financier mondial. Bitcoin, la monnaie acéphale offre une analyse approfondie et éclairante sur cette révolution financière en pleine expansion.

Bitcoin : mode d'emploi (128 pages, 2015, 15,81 €)

Ce livre propose un guide pratique sur le fonctionnement du Bitcoin, de la création de portefeuilles numériques à l'achat et à l'utilisation de la cryptomonnaie. Il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes souhaitant approfondir leurs connaissances sur le sujet.

Signé Pierre Noizat, cet ouvrage offre également une analyse des avantages et des limites du Bitcoin en tant que moyen de paiement et réserve de valeur, tout en examinant les aspects liés à la sécurité et à la protection des actifs numériques. Grâce à des exemples concrets et des conseils pratiques, Pierre Noizat s'adresse aussi bien aux novices qu'aux utilisateurs avancés, leur permettant ainsi de mieux comprendre les opportunités et les risques liés à cette révolution financière qu'est le Bitcoin. Bitcoin mode d'emploi est un ouvrage incontournable pour ceux qui souhaitent plonger dans l'univers des cryptomonnaies et maîtriser l'utilisation du Bitcoin de manière efficace et sécurisée.

Comprendre Bitcoin et les crypto-monnaies alternatives" par Philippe Cahen : L'auteur explique les principes fondamentaux du Bitcoin, de la technologie blockchain, ainsi que d'autres cryptomonnaies. Il explore également les enjeux économiques, politiques et sociaux associés à l'émergence des monnaies numériques.

Bitcoin, Blockchain et Cryptomonnaies pour les nuls (304 pages, 2018, 16,89 €)

La célèbre collection des éditions First propose une synthèse très accessible autour des cryptomonnaies. Ecrit par Daniel Ichbiah et Jean-Martial Lefranc, cet ouvrage aborde les notions de base du Bitcoin et de la blockchain de manière accessible aux débutants. Il présente également d'autres cryptomonnaies populaires et leurs cas d'utilisation potentiels.

Au-delà des explications techniques, Daniel Ichbiah et Jean-Martial Lefranc explorent également les enjeux économiques, politiques et sociaux liés à l'émergence des cryptomonnaies. Il aborde les débats entourant la régulation, la sécurité, la protection des données et l'impact sur les institutions financières traditionnelles. Bitcoin, Blockchain et Cryptomonnaies pour les nuls est un livre idéal pour les débutants qui cherchent à se familiariser avec le sujet, tout en fournissant des informations pertinentes pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance des technologies de la blockchain et des cryptomonnaies.

Crédits illustration Pexels CC 0