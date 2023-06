Recommandations de romans pour les amoureux de la Corée du Sud

La Corée du Sud a vu sa popularité croître de manière importante ces dernières années. Le succès international de la K-pop et des K-dramas a permis de mettre en lumière cette nation fascinante à la culture si riche et diversifiée.

La littérature sud-coréenne offre, elle aussi, une fenêtre unique sur les traditions, le patrimoine, l'histoire et la société du pays et reflète les différentes facettes de la vie sud-coréenne.

Si vous souhaitez faire un voyage en Corée du Sud et partir à la découverte de cette péninsule à travers les livres, nous vous proposons une sélection de romans qui vous permettront de vous plonger dans l'univers sud-coréen.

L’Empire des lumières (Young-ha Kim)

Ce roman policier captivant suit un espion ayant quitté la Corée du Nord de manière clandestine pour être envoyé en infiltration à Séoul. Toutefois, l’absence de missions le transforme en agent dormant et le mène se tapir dans l’ombre jusqu’à être oublié par ses supérieurs durant une vingtaine d’années.

Un jour pourtant, sa vie bascule à la lecture d’un haïku de Bashô contenant un message codé, l'ordre de retourner en Corée du Nord. Désormais père de famille sans histoire, il devra faire un choix crucial : obéir à cet ordre ou trahir son pays d’origine et peut-être signer son arrêt de mort ?

L'Empire des Lumières est un roman dans lequel la réflexion sur sa propre vie et la société qui l'entoure devient une question vitale, un enjeu entre la vie et la mort.

Kim Jiyoung, née en 1982 (Cho Nam-Joo)

Kim Jiyoung, née en 1982 est un roman qui aborde la question de la condition féminine en Corée du Sud et dénonce la société patriarcale coréenne à travers le portrait d'une femme ordinaire, Kim Jiyoung.

L'histoire suit Kim Jiyoung depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, en mettant en lumière les différentes formes de discrimination et de sexisme auxquelles elle est confrontée tout au long de sa vie, que ce soit dans sa famille, à l'école, au travail ou dans la société en général.



Ce roman réaliste et provocateur a suscité un vif débat en Corée du Sud et permet de mieux comprendre les défis auxquels font face les femmes sud-coréennes. Le message du roman revêt même un caractère universel et dépasse les frontières du pays.

Les Enfants du silence (Gong Ji-Young)

Les Enfants du silence est un livre poignant inspiré d’une histoire vraie qui aborde des questions délicates telles que la négligence d'enfants handicapés et les travers de la justice sud-coréenne.

L'histoire se déroule dans une école spécialisée pour enfants sourds en Corée du Sud, où un nouvel enseignant, Kang In-ho, découvre que les élèves sont victimes d'abus physiques et sexuels de la part du personnel de l'école, avec la complicité des autorités locales. Choqué par cette réalité, Kang In-ho décide de mener une enquête approfondie.

Le roman a eu un impact significatif en Corée du Sud, menant à une modification des lois pour améliorer la protection des enfants. Cette affaire a été adaptée au cinéma avec le film Silenced.

Le Jour du chien noir (Song Si-woo)

Thriller sud-coréen sur fond de complot pharmaceutique, Le Jour du chien noir est un roman écrit par l'auteure sud-coréenne Song Si-woo. Ce livre aborde des thèmes tels que la dépression, l'isolement et la solitude dans la société moderne.

L’intrigue suit Seong-hui, une jeune femme qui tente de surmonter sa dépression et de se reconnecter au monde qui l’entour. Incomprise et isolée, elle décide d’adopter un chien noir errant, qui devient son seul compagnon et soutien émotionnel.

Le Jour du chien noir est un roman poignant qui aborde des sujets délicats avec sensibilité et sincérité, offrant aux lecteurs un aperçu de la complexité des émotions humaines et de la lutte pour surmonter l'adversité.

Génération B (Chang Kang-Myoung)

Génération B porte sur les jeunes coréens en perte de repères, confrontés à un système compétitif et une importante pression sociale. Conditions de travail difficiles, heures interminables et pressions des supérieurs, les personnages tentent de survivre et de réussir dans un environnement impitoyable.

Avec ce roman entre polar et critique, l'auteur soulève des questions importantes sur le système éducatif et les attentes sociales, maux d’une génération de jeunes travailleurs qui se sentent piégés et désespérés.

Prends soin de maman (Shin Kyung-sook)

Prends soin de maman est un roman émouvant qui aborde l'histoire d'une famille coréenne cherchant désespérément leur mère disparue dans le métro de Séoul. L’histoire est racontée du point de vue de plusieurs membres de la famille, notamment les enfants et le mari de la mère disparue.

Lors de leurs recherches dans les rues de Séoul, chaque personnage se remémore les moments passés et se rend compte de l'importance qu'elle a eue dans leur vie et des sacrifices qu'elle a dû faire en tant que mère et épouse.

Ce livre poignant touche le cœur du lecteur, mettant en lumière la force et le dévouement d'une mère envers sa famille. Le roman explore également les thèmes de la tradition et de la modernité en Corée du Sud, ainsi que la place des femmes dans la société.

Crédits illustration Pexels CC 0