CBD : une vaste littérature s’empare du phénomène

Proposé de façon légale en France, le CBD est utilisé pour ses bienfaits supposés sur la santé. On lui prête des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, anxiolytiques, neuroprotectrices et autres. Cependant, il est important de noter que la recherche sur le CBD est en cours et que des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement ses effets. Les résultats obtenus sont variables d’un individu à l’autre.

La classification du CBD en tant que drogue varie en fonction du pays et de ses réglementations spécifiques. Dans la plupart des cas, le CBD n'est pas considéré comme une drogue en raison de sa nature non psychoactive. Il n'induit pas d'état d'euphorie ni d'altération de l'état d'esprit. Il interagit avec le système endocannabinoïde du corps d'une manière différente, offrant des avantages potentiels pour la santé sans les effets intoxicants associés au THC.

Dans les pays où le CBD n'est pas considéré comme une drogue, il est souvent classé comme un complément alimentaire ou un produit de santé naturel. Cette classification reflète le fait que le CBD ne possède pas les mêmes propriétés psychoactives que les drogues. Au contraire, il est reconnu pour sa valeur thérapeutique potentielle et est souvent utilisé par des personnes cherchant à soulager diverses affections.

Le succès du CBD se retrouve pleinement en librairie, avec une explosion du nombre de titres publiés en lien avec cette substance. Les livres qui ont trait aux vertus thérapeutiques du CBD sont très importants, à commencer par l’ouvrage de Franjo Grotenhermen : CBD - Un cannabinoïde au vaste potentiel thérapeutique (96 pages, 2019, 11,50 €). Cet ouvrage s’inscrit dans la longue liste de ceux qui s’intéressent aux bienfaits du cannabis, comme Se soigner avec le cannabis, de Michka (213 pages, 2017, 9 €).

Mais les différents usages du CBD s’inscrivent plus largement dans une montée en puissance des médecines douces, et du développement de la phytothérapie. En témoigne le succès remporté par La grande bible de la phytothérapie (2022, 17 €, 359 pages), ainsi que par l’ouvrage plus ancien mais toujours d’actualité : La phytothérapie : Se soigner par les plantes, du docteur Jean Valnet (1986, 639 pages, 9,90 €). On peut encore citer le livre à succès de Loïc Ternisien, Le Guide ultime de l'herboristerie (2022, 304 pages, 18,90 €).

Cependant, en la matière, il est important de noter que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (également désignée par l'acronyme Miviludes ou MIVILUDES) est en alerte élevée concernant « la multiplication de petites structures dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation. Les thérapies non conventionnelles se sont développées dans le cadre de la crise sanitaire et portent un risque important en matière de santé publique. »

Il convient donc d’être particulièrement vigilent et de garder à l’esprit que les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à un traitement classique. Comme leur nom l’indique, les compléments alimentaires peuvent intervenir en soutien, mais pas à la place du traitement indiqué, surtout quand il s’agit de pathologies lourdes.



Il faut d’ailleurs souligner que bien que le CBD ne soit pas considéré comme une drogue, il est essentiel de savoir que la composition et la qualité des produits à base de CBD peuvent varier. La source de CBD, les méthodes d'extraction et les processus de fabrication peuvent avoir un impact sur le produit final. Les consommateurs doivent rechercher des marques réputées qui privilégient la qualité et la transparence, en veillant à ce que leurs produits à base de CBD soient conformes aux normes légales et subissent des tests rigoureux de puissance et de pureté.



Le CBD et la santé

Le CBD a suscité un grand intérêt dans le domaine de la santé en raison de ses bienfaits thérapeutiques potentiels. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ses effets, plusieurs avantages potentiels du CBD pour la santé ont été suggérés.



Les bienfaits potentiels pour la santé du CBD

L'un des avantages les plus étudiés du CBD est sa capacité à soulager la douleur. Il a été démontré que le CBD possède des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires, ce qui en fait une option potentielle pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, d'arthrite ou d'autres affections inflammatoires.

Outre la douleur, le CBD a également été étudié pour ses effets possibles sur l'anxiété et les troubles connexes. Il a été suggéré que le CBD pourrait avoir des propriétés anxiolytiques, ce qui signifie qu'il peut aider à réduire les niveaux d'anxiété et favoriser la relaxation. Certaines études préliminaires ont également révélé que le CBD pourrait avoir des effets antidépresseurs.



Un autre domaine de recherche prometteur est l'utilisation du CBD dans le traitement des troubles neurologiques tels que l'épilepsie. En fait, le CBD a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de certains types d'épilepsie résistants à d'autres traitements.

Les risques et les effets secondaires du CBD

Bien que le CBD ne soit pas considéré comme une drogue, il n'est pas dépourvu de risques et d'effets secondaires potentiels. Certaines études ont fait état d'effets secondaires légers, tels que la somnolence, la sécheresse de la bouche, la diarrhée et des changements d'appétit et de poids. Il est donc important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer à utiliser des produits à base de CBD, en particulier si vous prenez des médicaments sur ordonnance.

Le CBD n'est pas considéré comme une drogue dans la plupart des pays, car il n'a pas d'effets psychoactifs. Toutefois, sa vente et son utilisation peuvent être réglementées et la législation varie d'un pays à l'autre. Il est important que les consommateurs fassent des recherches et comprennent la réglementation du CBD dans leur pays avant d'acheter des produits. En outre, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer à utiliser des produits à base de CBD, en particulier si vous prenez des drogues sur ordonnance.

Le CBD présente un potentiel prometteur en tant qu'option thérapeutique pour le soulagement de la douleur, de l'anxiété et d'autres troubles de la santé. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement ses effets et son utilisation appropriée. Comme pour tout supplément ou traitement, il est important de prendre des décisions en connaissance de cause et de demander l'avis d'un médecin si nécessaire.

Crédits illustration Pexels CC 0