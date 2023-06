Le jeu de hasard dans la littérature belge

La Belgique est un pays riche en culture et en histoire, connu presque davantage pour ses chocolats et ses bières que pour ses écrivains. Pourtant la littérature belge a toujours été imprégnée de la vie quotidienne de ses habitants, et l'un des aspects de cette réalité est la présence du jeu de hasard.

Le jeu de hasard est une activité ancienne qui a toujours captivé l'imagination des gens, et les écrivains belges n'ont pas fait exception. Dans de nombreuses œuvres littéraires belges, on retrouve des références et des descriptions du monde du jeu. Que ce soit dans les romans, les nouvelles ou les poèmes, le jeu de hasard est souvent utilisé comme un moyen de représenter les vicissitudes de la vie, la chance et le destin.

Une écriture qui bascule du réalisme au fantastique :

Un exemple emblématique de l'exploration du jeu de hasard dans la littérature belge est le roman La Roulette d'André Baillon. Publié en 1912, ce livre raconte l'histoire d'un homme obsédé par le jeu de la roulette. Le personnage principal finit par ne plus penser qu'en termes de cases noires ou rouges. André Baillon utilise le jeu de hasard comme un moyen de représenter les rêves de fortune facile. Ses personnages sont saisis par le jeu, comme puissant levier d'enrichissement. Alliant une plume alerte à un style empreint d’une certaine modernité, André Baillon innove dans son approche du langage et de l’écriture littéraire. Cependant, aujourd’hui, c’est un écrivain quelque peu oublié

Un autre auteur belge qui a abordé le thème du jeu de hasard est Jean Ray, connu pour ses récits fantastiques. Dans ses nouvelles, il crée souvent des atmosphères sombres et mystérieuses dans lesquelles le jeu de hasard joue un rôle central. Jean Ray explore le lien entre le jeu et le surnaturel, où la chance semble être contrôlée par des forces invisibles. Qu’aurait-il pensé des expériences de casino en ligne en Belgique ? En effet, né en 1887, ses histoires captivent les lecteurs en les plongeant dans un univers où le jeu de hasard devient une métaphore de la condition humaine. On pourra lire son premier recueil, Les Contes du whisky, paru en 1925, mais aussi La Croisière des ombres, même si ce dernier n’eut aucun succès à sa sortie en 1932. On retient davantage aujourd’hui son roman à dimension fantastique Malpertuis, publié en 1943.

Réalité et mondes imaginaires :

La littérature belge reflète également les réalités sociales et économiques du pays en ce qui concerne le jeu de hasard. La Belgique est connue pour ses casinos et ses salles de jeux, où des milliers de personnes viennent chaque jour tenter leur chance. Les écrivains belges ont souvent utilisé ces décors pour dépeindre les différentes facettes de la société belge et les tensions qui en découlent.

L’écrivain belge Jean-Philippe Toussaint, qui a obtenu le Prix Médicis pour son roman Fuir en 2005, a publié un étrange texte en 2021, La Disparition du paysage. Ecrit au départ pour le comédien Denis Podalydès et pour être joué sur scène, ce texte a finalement été publié avant même de pouvoir être représenté, à cause de la pandémie. On suit les confessions d’un homme en fauteuil roulant qui assiste, dans son immeuble donnant sur la plage d’Ostende, à la surélévation du toit du casino de la ville.

Peu à peu sa vue devient de plus en plus bouchée. Peut-on y voir là aussi une métaphore de la situation des personnes qui se retrouvent sous l’emprise du jeu ? C’est peut-être aller un peu loin. En tout cas, les hasards tristes se succèdent pour le personnage principal qui est une des victimes de l’attentat de la station Maelbeek à Bruxelles en mars 2016.

Crédits illustration Pexels CC 0