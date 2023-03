Forex : des livres pour mieux comprendre un univers complexe

C’est à partir des années 2000 que le grand public a commencé à entendre parler du Forex. Auparavant, l’accès à ce type d’échange était réservé aux professionnels de la finance. Avec des taux de change qui varient perpétuellement entre les monnaies, il est souvent très difficile de savoir si l’on fait une bonne opération en pariant à la hausse ou à la baisse d’une devise par rapport à une autre.

Marché financier le plus important après celui des taux d’intérêt, le Forex a la particularité d’être constamment ouvert aux échanges. Les banques qui interviennent sur ces marchés ont des bureaux sur tous les continents, ce qui leur permet d’offrir une ouverture au Forex 24 h sur 24. Pour le simple particulier, entrer dans le jeu d’évaluation des monnaies les unes par rapport aux autres peut relever de la loterie, si l’on ne se forme pas un peu auparavant.

Le Forex pour les débutants ambitieux : Un guide pour réussir en trading (228 pages, 24.53 €, 2015)

Signé par Jelle Peters, fondateur d’un site de référence sur le Forex, cet ouvrage présente le fonctionnement général du Forex. On y apprend qui sont les entités qui interviennent sur ce marché et les différents facteurs qui influent sur le cours des devises. Etant donné que beaucoup de professionnels utilisent l’analyse graphique pour prendre des décisions, l’auteur de ce guide donne aussi les bases des multiples méthodes permettant d’y voir plus clair face à un graphique.

Ne perdez cependant pas de vue qu’il s’agit d’un marché plutôt réservé aux professionnels et qu’il ne faut pas se faire de grandes illusions. Il est très difficile pour un particulier de rivaliser avec les autres acteurs qui bénéficient d’une formation solide et d’informations de première main. Mais on peut toujours espérer se glisser dans les interstices des échanges massifs pour en tirer profit à sa mesure.

Forex Trading : Guide Rapide d’Analyse Technique (207 pages, 19,24 €, 2019)

Précisément si vous souhaitez vous renforcer concernant vos capacités à analyser des graphiques, cet ouvrage est fait pour vous. Reynard Mattison présente dans ce guide les différents types de graphiques auxquels on peut recourir pour analyser le cours d’une monnaie et son évolution dans le temps. Les descriptions sont particulièrement éclairantes, mais l’interprétation reste tout un art qui ne s’apprend pas en cinq minutes.

A l’image du radiologue qui devient de plus en plus performant au fil de son expérience, l’analyste de graphiques peaufine sa méthode au fil des années de pratique. Il ne faut pas croire qu’on va gagner à tous les coups après quelques heures passées devant une dizaine de graphiques. On peut trouver des signes, mais ils ne sont pas non plus équivalents à une vérité absolue, sans quoi tout le monde gagnerait…

Le Forex : Introduction au marché des devises (Gualino, 192 pages, 19 €, 2020)

Dans un style très pédagogique et clair, Benoît Fernandez-Riou décortique le fonctionnement du Forex. En plus de l’histoire de ce marché qui aujourd’hui représente plus de 5000 milliards de dollars échangés chaque jour, ce petit guide vous présente des techniques permettant d’optimiser la prise de décision. L’ouvrage s’adresse aussi à celles et ceux qui ont déjà une certaine pratique de la finance.

Vous sortirez de cette lecture mieux armé pour faire face à des changements qui sont aussi rapides que déstabilisants pour le néophyte. Consultant Banque & Finance, mais aussi trader pour son propre compte, Benoît Fernandez-Riou livre son expérience sans rien cacher des difficultés inhérentes aux particularités même du Forex. A chacun de se faire son opinion et de choisir ou non d’investir dans un tel marché. La première démarche à accomplir est certainement la consultation de la liste noire des sites de placement sur marché du Forex établie par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Attention toutefois, les sites se renouvellent perpétuellement, et de nouveaux se créent quand d’autres disparaissent subitement.

