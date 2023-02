ActualitteAime : un mille-feuille triolet (façon Les yeux d’Elsa)

Derrière le nom du Corinthien se cache un cauchemar de la pire espèce : celui qui parvient à prendre forme et agir dans le monde réel. Ce meurtrier, avec des dents à la place des yeux, connut un certain succès, et des victimes à foison…

Enjeu vital cette fois-ci avec le blé, au cœur des contradictions de notre modernité. Alors que sa consommation se mondialise, sa production est très inégalement repartie. Un inventaire des enjeux (géo)politiques, climatiques, économiques et alimentaires de cet or jaune à l'heure où certains États tentent d'en faire une arme de guerre.

On connaît enfin Vassili Grossman pour son gros chef-d'oeuvre, Vie et destin. On connaît moins ses autres textes. Les éditions Calmann-Lévy en éditent deux et rééditent un troisième.

Souvenirs et Correspondance rassemble extraits de sa correspondance et de ses carnets de guerre, mais aussi des archives de l’écrivain, dont certaines inédites, agrémentés des souvenirs de son fils adoptif, Fédor Gubern, et d'une préface de Tzvetan Todorov. Pointe la mélancolie d’un artiste qui a cru en l'idéal communiste.

Et comme toujours, un extrait de ces œuvres est disponible en fin d’article.

Sandman - Nightmare Country Tome 1, de James Tynion IV et Lissandro Estherren (trad. Patrick Marcel)

Souvenirs et Correspondance, de Vassili Grossman (trad. Luba Jurgenson)

Géopolitique du blé, de Sébastien Abis (pré. Pascal Boniface)



D’ailleurs, si vous avez manqué les précédentes éditions, les critiques de nos journalistes sont désormais à retrouver dans une catégorie inédite : Les Michroniques. Ouais, les calembours, on adore…

Bonnes lectures !