Une Bible hébraïque deviendra-t-elle le livre le plus cher jamais vendu ?  

Si un bon nombre d’érudits de la tradition juive connaissent bien ce trésor, il a en revanche rarement été exposé en public depuis que son propriétaire actuel, le collectionneur suisse Jacqui Safra, l’a acquis en 1989.

Le spécialiste de Sotheby’s Judaica, Sharon Mintz, est formel auprès de CNN : le manuscrit est « le document le plus important jamais mis aux enchères ».

Le plus ancien codex complet

Le responsable mondial des livres chez Sotheby’s, Richard Austin, de son côté, explique que « le Codex Sassoon occupe depuis longtemps une place vénérée et légendaire dans le panthéon des manuscrits survivants, et est indéniablement l’un des textes les plus importants de l’histoire humaine ».

Daté autour de 900, le Codex Sassoon est le plus ancien codex « contenant tous les livres de la Bible hébraïque avec leur ponctuation, leurs voyelles et leurs accents », décrit Sotheby’s dans son communiqué ; soit les 24 livres qui composent historiquement les Bibles hébraïques, ou Ancien Testament dans la tradition chrétienne : la Torah (ou le Pentateuque), les Nevi'im (les Prophètes) et les Ketouvim (les Écrits).

C’est David Solomon Sassoon, un riche juif irakien, qui donne son nom au codex, pour s’en être rendu propriétaire en 1929. Le manuscrit est composé de 792 pages de parchemin, relié en peau d’animal, pour un poids de près de 12 kilos.

Un manuscrit disparu

La pièce présente des notes manuscrites sur certaines pages remontant au XIe siècle en Israël ou en Syrie. Elles font référence à une vente et à un legs ultérieur aux fils de l’acheteur. Une autre note suggère qu’elle a été dédiée à la synagogue de Makisin en Syrie dans les années 1200.

C’est à Makisin que le livre a été relié. On peut y lire : « Consacré au Seigneur Dieu d’Israël à la synagogue de Makisin ». L’édifice religieux a été détruit par les envahisseurs mongols et la trace du codex a disparu, jusqu’à l’achat par David Solomon Sassoon.

Avant la vente aux enchères Sotheby’s en mai à New York, l’ouvrage sera également exposé dans plusieurs grandes villes, dont Londres, Tel-Aviv ou encore Los Angeles.

En 2021, la seconde version de la Constitution américaine, dite Goldman, a été emportée pour un montant inédit de 43,2 millions $ — établissant un nouveau record pour un livre, manuscrit ou imprimé, proposé aux enchères.

