Actualitteaime : un mille-feuille sans frontières

Dépasser les mots par l'image, avec la bande dessinée, le manga et le comic. Dans Blue in Green, un mystère bouleverse le personnage d'Erik plus encore que la perte de cette mère… Qui était-ce, quels étaient ses liens avec elle. Et pourquoi cet instrument ? Un questionnement qui vire à l’obsession. Un roman graphique où l’horreur prend toute sa place.



Le coup de coeur de Vincent de BDFugue, c'est le tome 1 de Jumelle, par Florence Dupré La Tour. Troisième volet autobiographique de Florence Dupré La Tour, après Cruelle puis Pucelle. Découvrir la gémellité vue de l’intérieur de la tête d’une authentique jumelle, dans ses souvenirs d’enfance, sans concession.

Tout juste lauréat du Prix Fauve patrimoine du festival d’Angoulême, Hisashi Sakaguchi renaît avec une nouvelle édition de son Ikkyu, parue en France pour la première fois en 1996. Élève du grand maître Osamu Tezuka, papa d’Astro boy, Sakaguchi meurt en 1995 alors qu’il venait de finaliser la couverture du dernier Ikkyu. Le récit du fils illégitime d'un empereur, et de son chemin vers le bouddhisme zen.

Enfin, J’irai te tuer dans tes rêves, par Yu Masuko et Kakeru Ninomae : un thriller surnaturel en 4 tomes, entre enquête policière et vengeance implacable. Un rythme effréné et des dessins délicats qui ne rendent les meurtres que plus subtils. Une expérience entraînante à dévorer.

Et comme toujours, un extrait de ces œuvres est disponible en fin d’article de cette semaine d'#ActuaLittéAime.

Blue in Green, de Ram V, Anand Rk et John Pearson (trad. Maxime Le Dain).

La mâchoire de Caïn, de Torquemada (préface Hervé Le Tellier)

J’irai te tuer dans tes rêves, de Yu Masuko et Kakeru (trad. Hana Kanehisa)

Jumelle Tome 1 - Inséparables, de Florence Dupré La Tour

Zones limites, de Jean-Paul Kauffmann



Il suffit de traverser la rue. Petite saga des années 2010, d'Éric Faye

Ikkyu Tome 1, de Hisashi Sakaguchi et Kenzo Suzuki (trad. Frédéric Guyader)



Bonnes lectures !