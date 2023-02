Quatre livres dans l’univers des casinos

Lay the Favorite

Aujourd’hui, il est facile d’accéder à des jeux de casino en ligne. Depuis n’importe quel endroit, vous pouvez aisément jouer au blackjack, au poker, à la roulette et aux machines à sous. Cela même depuis votre canapé ou dans les transports en commun. Mais à une époque pas si éloignée, une telle possibilité était à peine envisageable.

C’est ce que montrent les livres autobiographiques de Beth Raymer, Lay the Favorite, A Memoir of Gambling (2010) et A Story About Gamblers (2012) se déroulent à Las Vegas en 2001. Ils retracent les péripéties de cette jeune femme travaillant dans un restaurant, avant qu’elle ne rencontre Dink, génie des mathématiques et parieur sportif invétéré. A cette époque, les premiers jeux d'argent voyaient tout juste le jour sur internet. Prise de passion pour cette industrie, la jeune Beth a alors découvert les casinos physiques avant de diriger une entreprise de paris sportifs en ligne.

Croupier

Le livre Croupier, basé sur le scénario du réalisateur Paul Mayersberg, dévoile l'envers du décor des casinos. Il suit Jack Manfred, un auteur britannique novice qui devient croupier pour gagner sa vie. Contre toute attente, il prend goût à son emploi et décide alors d'écrire un roman sur le monde fascinant des casinos.

Mais en parallèle, il se retrouve malgré lui impliqué dans des affaires plus sombres. Ce livre plein de suspense vous immergera dans l’univers mystérieux des casinos londoniens.

Casino Queen

Dans un autre genre, découvrez aussi Casino Queen de Cara Bertoia, croupière de profession.

L’histoire suit Caroline Popov, une femme seule au cœur brisé. Fortement endettée, elle déménage à Palm Springs, en Californie, où de nouveaux casinos recrutent en masse. C’est ainsi qu’elle décroche un emploi au Palm Oasis. Passionnée par sa nouvelle vie, Caroline gravit ensuite les échelons jusqu’à devenir directrice du casino Night Hawk, à Joshua Tree. Pendant sa reconstruction, elle apprend alors que la vie est comme un jeu de casino, faite de paris et de surprises – bonnes et mauvaises.

Bringing Down the House

Enfin, Bringing Down the House de Ben Mezrich est un autre livre passionnant qui se déroule dans des casinos. Comme son titre original le dévoile, il raconte l'histoire de six étudiants du MIT qui ont remporté des millions à Las Vegas.

Alors que les croupiers de blackjack sont à l'affût des compteurs de cartes, des jeunes du MIT tentent malgré tout leur chance. En allant à Las Vegas, ils apprennent à compter les cartes pour gagner leurs paris. Ce livre plonge vraiment dans les coulisses des casinos, en explorant les ruses que les jeunes ont su mettre en place. Suivez donc leur aventure, allant de leur fulgurante ascension à leur chute brutale.

Crédits illustration Pexels CC 0