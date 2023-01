La Bibliothèque royale de Belgique accueille la Loterie Nationale

Sara Lammens, directrice générale de KBR, a déclaré dans un communiqué : « Durant les trente dernières années, la Loterie Nationale a déployé des efforts non négligeables pour gérer, faire connaître et enrichir un volet très spécifique du patrimoine national. »

Et d’ajouter : « En tant que bibliothèque nationale, KBR se réjouit de pouvoir reprendre cette tâche. Le dépôt offre à nos scientifiques et à nos visiteurs de nombreuses opportunités et pistes de recherche dans le monde fascinant du jeu de hasard. »

Gravure de Némésis (ou Grande Fortune) d’après Albrecht Dürer, 2e moitié du XVIe siècle. Collection Loterie Nationale. Bibliothèque royale de Belgique (KBR)

80 % des descriptions des pièces de la collection sont déjà disponibles dans le catalogue en ligne de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), dans un fonds spécial portant le numéro 102 (« FS CII »). Ce patrimoine « de premier ordre, tant sur le plan documentaire qu’artistique », sera conservé dans un entrepôt protégé seulement accessible « des collaborateurs qualifiés en conservation du patrimoine ». La pièce est aussi munie d’un système de mesure de la température et de l’humidité.

Pour Jannie Haek, CEO de la Loterie Nationale, « en tant qu’institution, la Loterie Nationale fait partie du patrimoine de tous les Belges. La collection de la Loterie Nationale appartient donc à tous les Belges ».

Et continue : « C’est notre mission de la conserver avec soin et de la mettre en valeur notamment en le rendant accessible au plus grand nombre. C’est ce que nous faisons ici avec ce partenariat avec la KBR. J’en suis fort fier. »

À LIRE:En Belgique, un bibliocamion apporte la lecture au cœur des villages

Et de conclure : « Certains pays disposent de ressources naturelles exceptionnelles. En Belgique, notre ressource naturelle, c’est notre patrimoine culturel, c’est notre trésor. Il faut le chérir. La Loterie Nationale soutient de nombreux projets patrimoniaux. »

Billet de loterie de l’exposition mondiale à Anvers, 1894. Collection Loterie Nationale. Bibliothèque royale de Belgique (KBR)

Crédits photo : Bibliothèque royale de Belgique (KBR)