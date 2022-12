Belgique : un bibliocamion apporte la lecture au cœur des villages

Cet impressionnant camion, qui pourrait livrer de grandes quantités de marchandises entre la Pologne et la France ou remplacer le mythique et imposant véhicule de C’est pas sorcier, ne contient que des ouvrages. Chaque circuit est porté par un chauffeur et un bibliothécaire.

« Extrêmement précieux »

« C’est ça, le Bibliobus : chaque jour, une nouvelle aventure », explique la bibliothécaire Marianne auprès de la RTBF, qui a accompagné un voyage, le temps d’une journée. Un périple sur des routes parfois tellement étroites « qu’on ne sait pas dépasser un vélo », ajoute en souriant Laurent, le chauffeur. Ces chemins terminent la plupart du temps « au beau milieu de nulle part, embarqués dans des déviations pas possibles ».

Le camion s’installe devant les écoles. Un coup de klaxon résonne, et les enfants se rassemblent derrière la barrière. Chaque classe pénètre dans le bus aux livres, enjouée et curieuse. Afin de faciliter le choix des plus jeunes, une étiquette rouge révèle que cet ouvrage « explique quelque chose », quand l’absence de marquage est le signe d’une histoire racontée.

Une bande dessinée, un court roman, un livre d’images... Chacun repart avec sa préférence, sans frais : « Certains n’ont pas la chance d’avoir des livres à la maison ! Je pense que venir ici peut les inciter à lire », témoigne une professeure qui accompagne ses élèves. La bibliothécaire, de son côté, explique qu'il faut gérer la discipline à l’intérieur du camion, comme avoir la connaissance des titres sélectionnés de la journée : « J’adapte le stock en fonction du type de lecteur que nous allons avoir », confie-t-elle.

Pouvoir guider l'un vers les mangas ou les bandes dessinées, expliquer à un deuxième que l’ouvrage a déjà été emprunté. Avec le temps, les bibliothécaires sont instruits de leur public et des niveaux de lecture, pouvant se moduler à la dyslexie d’untel ou aux goûts d’un autre pour les polars.

Ces haltes scolaires ne sont en revanche pas réservées aux uniques élèves. Certains adultes participent à chaque événement. Ces habitués, qui ont réalisé leur scolarité dans les écoles desservies, profitent de l’arrivage de titres. Pour un fidèle, « les passages du bus provincial sont la seule façon de se procurer des ouvrages, sans devoir les acheter, ni se déplacer ».

« Dans des petits villages comme les nôtres, c’est extrêmement précieux », ajoute une autre, avant de confier un secret : « Quand ils n’ont pas un livre que je souhaite vraiment lire, savez-vous qu’ils me l’envoient ? Mais si, je vous assure... »

