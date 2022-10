ActuaLittéAime : un mille-feuille d'amour

Vincent de BDfugue démarre fort son aventure avec nous, avec le tome 3 de l'album, Un putain de salopard, de Régis Loisel et Olivier Pont. Ici un fils termine au cœur de la forêt amazonienne tenter de retrouver son père... Des BD encore : de Quentin Zuttion qui explore l’amour sous toutes ses formes, d'Alexis Chabert et Philippe Pelaez qui nous offrent un polar à la Belle Époque, ou de Margaux Motin qui raconte la suite des péripéties d’une famille qu'on connaît bien, puisque c'est la nôtre.

Un beau et impressionnant livre du plus célèbre des artistes urbains et en même temps du plus grand des inconnus, Banksy, participe aussi au mille-feuille hebdomadaire. Il est accompagné d'un dictionnaire amoureux du journaliste de l'Équipe et auteur, Vincent Duluc, caractérisé par son érudition et sa pédagogie.

Enfin, deux romans, avec Le Blé en herbe de la géniale Colette, qui raconte les amours maladroits de deux adolescents, et Super hôte de Kate Russo, qui met en scène un service de mise en relation entre propriétaires et vacanciers, pour le meilleur et pour le pire...

Et comme toujours, un extrait de ces œuvres est disponible en fin d’article.

Toutes les princesses meurent après minuit, Quentin Zuttion

Automne, en baie de Somme, Alexis Chabert et Philippe Pelaez

Banksy, Stefano Antonelli, Gianluca Marziani

Super hôte, Kate Russo (trad. Séverine Weiss)

Margaux Motin, Le Printemps suivant Tome 2 - Après la pluie

Dictionnaire amoureux de la Coupe du monde, Vincent Duluc

Le Blé en herbe, Colette

Un putain de salopard T.3, Régis Loisel et Olivier Pont

Bonnes découvertes !