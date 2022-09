Besançon : des podcasts pour Livres dans la Boucle 

Écrire, plus qu’une interview ou une émission, se veut une conversation « intime et informelle qui révèle le rapport singulier de chaque écrivain à son œuvre, à son existence, et nous réconcilie avec la nôtre ». Animés par Aurélie Levy, ces entretiens accompagneront la manifestation — et quatre d’entre eux sont d’ores et déjà disponibles à cette adresse.

L’idée d’inviter des auteurs, écrivains et plumes en tout genre pour discuter de leur processus créatif germait depuis des années. Elle-même autrice, Aurélie Lévy était régulièrement invitée dans les festivals pour parler de ses livres. Intervieweuse de talent, on la sollicite bientôt pour interroger d’autres écrivains. La maïeutique est un exercice familier. En tant que réalisatrice de documentaire et auteur d’une enquête sur les hommes aujourd’hui, elle se distingue par sa façon singulière de mettre les gens à l’aise.

Et puis un jour, lors d’un festival à Nantes, le journaliste sensé l’interroger sur son dernier livre se trompe d’heure. Et voilà qu’elle anime sa propre rencontre : questions et réponses ! Elle comprend qu’il est temps de se lancer.

Lucas Belvaux, Bérengère Cornut, Lisa Mandel et Maria Larrea ont ainsi ouvert le bal, devant le micro de Écrire. Et ActuaLitté se fera également l’écho de ces podcasts durant et après Livres dans la Boucle. Une première pour la manifestation bisontine, qui entend s'ouvrir à ce format, pour apporter une autre expérience à ceux qui ne pourront pas se rendre sur place.

En partenariat avec ActuaLitté l’émission Écrire revisite et rafraichit (renouvelle) l’entretien littéraire : « J’avais à cœur de créer un espace où la conversation puisse être libre, informelle et s’émanciper des diktats de l’émission culturelle : un échange plutôt qu’une interview. Il m’importait aussi d’ouvrir la porte à ceux qui sont intimidés par le milieu littéraire. En évoquant leurs doutes, les insécurités et leurs questionnements, les auteurs et leur œuvre deviennent plus accessibles. Les maux dont souffre le monde sont déjà si anxiogènes ! Je tenais à ce que mon émission rassure. On fait tous comme on peut. Surtout quand on écrit », explique Aurélie Levy.

Formée au Japon où elle poursuit pendant près de 5 ans des études d’Histoire en Japonais et en anglais à la prestigieuse ICU de Tokyo, c’est aux États-Unis qu’elle apprit les ficelles du métier de cinéaste et indirectement d’intervieweuse. Assistante de l’acteur John Cusack, elle arpente avec lui les routes des « press junkets » et découvre l’envers du décor des « talkshows » : David Letterman, Charlie Rose, Howard Stern, Helen de Generes ou encore Oprah.

Bertrand Morisset, de l’agence Tome 2, nouvel organisateur de l'événement , reconnait « la faculté d’Aurélie à rentrer dans un livre et dans la psychè de son auteur, avec finesse et perspicacité, sans se prendre au sérieux ». Pour le festival « Livres dans la boucle » qui se tient à Besançon, ils décident ensemble d’orchestrer 6 rencontres/podcasts, insolites, inclusifs et panoramiques. « De la littérature générale à la jeunesse en passant par la BD, on découvre l’envers du décor de la fabrique à créer. On est parfois ému aux larmes en découvrant le parcours de certains auteurs et ce qu’implique la création. On a surtout envie de les lire », ajoute Aurélie Levy.

Chaque année, ce sont près de 30.000 personnes qui assistent aux échanges et débats. Et cette année, la littérature et les auteurs jeunesse occuperont un bel espace : ils seront à retrouver au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. Trois expositions d’illustrateurs — Suzanne Arhex, Fred Bernard et François Roca —, seront également à parcourir.